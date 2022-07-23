Цены на деревянные дома в России приблизились к себестоимости

Изготовление деревянных домокомплектов в России подешевело на 10-15% в условиях ограничения экспорта пиломатериала в Европу. Цены почти приблизились к себестоимости, и спрос на деревянные дома начал восстанавливаться после резкого сокращения весной. Об этом рассказала ТАСС сопредседатель правления Ассоциации деревянного домостроения Юлия Юрлова.

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«Цены на деревянные дома в России зависят от экспорта пиломатериала и внутренней покупательской способности. С начала года стоимость в зависимости от региона снизилась в среднем на 10-15%, вернувшись к значениям апреля-мая прошлого года, когда началось резкое удорожание», — сообщила Юрлова.

Предпосылок для дальнейшего снижения стоимости, по ее словам, уже нет, нынешняя цена доски в 13-17 тыс. рублей за кубометр достигла условного минимума. В июне деревянный домокомплект стоил от 50 до 70 тыс. тыс. рублей за кв. метр.

Эксперт также отметила, что с марта спрос на изготовление деревянных домов в России упал на 20-30% по сравнению с обычными значениями для месяцев, предшествующих летнему сезону. Сейчас интерес к строительству возвращается, очередь на изготовление домов составляет один-два месяца, тогда как обычно в это время она достигала трех-четырех месяцев.

