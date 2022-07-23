Уходя, гаси Nasdaq

В пятницу Reuters, ссылаясь на данные Refinitiv Lipper, сообщило, что чистый отток средств из глобальных фондов акций вышел на максимум за последние 5 недель – с 15 июня. В период с 14 по 20 июля он вырос до $13,79 млрд.

Статья по теме: Nasdaq: перед ралли зажегся красный Snap-сигнал

Главной движущей силой при установлении этого рекорда были инвесторы в фонды акций США – они вывели из них $8,45 млрд. И это тоже максимум с 15 июня.

Из европейских акций отток был ниже ($5,6 млрд), а в азиатские приток сохранился и даже чуть вырос – с $0,6 млрд на прошлой неделе до $0,74 млрд. Любопытно, однако, что при этом в целом развивающиеся рынки столкнулись (впервые опять же с 15 июня) с бегством капитала. Из них ушло $2,04 млрд – это самый большой отток за 10 недель.

Статья по теме: Nasdaq: мусорный ветер

Так что настроения инвесторов в акции отчетливо ухудшились, что, в принципе, неудивительно, учитывая предстоящее на следующей неделе повышение ставки ФРС. 27 июля оно, вероятно, вновь составит 75 базисных пунктов, а уже на следующий день будут объявлены данные по ВВП США. Есть вероятность, что тот вновь снизится, а два подряд квартала его снижения будут очень напоминать рецессию.

Дата 15 июня, не раз отмеченная в рекордах этой недели, не так случайна, как можно подумать, хотя она и обусловлена периодичностью съема данных Refinitiv Lipper. Но именно на следующий день, 16 июня, Nasdaq Composite установил минимум с 2020 года, который держится до сих пор. Так что момент оказался знаковым.

Между тем с 14 по 20 июля технологический индекс вырос на 5,8%. Такая разница в динамике денежных потоков и котировок акций может показаться странной, но объясняется она довольно просто. Даже после такого роста Nasdaq Composite находился на 26% ниже исторического максимума. А для «медвежьего ралли» приток свежих средств не так уж нужен – зачастую его поддерживает не столько открытие длинных, сколько закрытие коротких позиций. Но это же и ограничивает продолжительность роста, особенно если ликвидность уходит с рынка.

В июне отток во многом стал следствием впечатления, произведенного на инвесторов продолжительным падением акций, теперь же он может стать если не первопричиной, то катализатором их перехода к снижению. В пятницу вечером, во всяком случае, Nasdaq Composite уже быстро падал, теряя 2,4%.

Поводом для этого стала разочаровывающая отчетность соцсетей, в первую очередь Snap (владельца Snapchat). В течение дня падение котировок акций этой компании доходило до 39,4%, а от 52-недельного максимума их потери составляли 88,1%.

Падали и другие технологические акции, рост которых после полугодовых распродаж и составлял основное содержание «медвежьего ралли». Но помимо неприятного впечатления от слабости рекламного рынка, выявившейся благодаря отчету Snap, на ситуацию влиял и отток средств.

Вниз пошли самые разнообразные компании – так что индекс S&P 500 терял 1,5%, а еще более традиционный Dow Jones Industrial Average – около 1%. «Snap удалось переломить восходящий тренд на Nasdaq, сообщив о разочаровывающих доходах, что вызвало каскадный эффект на S&P», — говорил в пятницу на CNBC главный инвестиционный стратег CFRA Research Сэм Стовалл.

Однако даже соотношение потерь индексов объяснялось не только новостным фоном, сколько перераспределением средств инвесторов. Из фондов, инвестирующих в акции роста, ушло за семь дней $3,46 млрд после небольшого притока неделей ранее, из акций же стоимости – только $1,62 млрд.