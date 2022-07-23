В Крыму заявили о снятии последней украинской блокады

Восстановление взорванных электроопор в Херсонской области положило конец последней блокаде, устроенной Киевом в отношении Крыма, заявил РИА Новости советник главы республики по информационной политике Олег Крючков. Накануне были запущены две восстановленные линии электропередачи, объединившие энергосистемы России, Херсонской и Запорожской областей.

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«Благодаря проведению спецоперации, нашей армии и работе федеральных министерств, Крым преодолел устроенные киевским режимом водную, продовольственную, транспортную блокады, а теперь и самую последнюю — энергетическую. Крым получает воду по разблокированному Северо-Крымскому каналу, восстановлена торговля и транспортное сообщение с Херсонской и Запорожской областями, закольцована энергосистема», — сообщил Крючков.

22 июля министр энергетики РФ Николай Шульгинов запустил работу восстановленных линий электропередачи «Каховская — Джанкой» и «Каховская — Островская». Как сообщили в Минэнерго, это позволило «обеспечить электроснабжение потребителей и собственных нужд электростанций регионов в случае отключения от энергосистемы Украины».

Крым оказался полностью обесточен 22 ноября 2015 года, когда украинские радикалы взорвали опоры в Херсонской области, выведя из строя все четыре ЛЭП, идущие с Украины. Тогда на полуострове ввели режим ЧС и графики аварийного отключения электричества. Позже был поэтапно запущен энергомост из Краснодарского края, а потом построены две новые ТЭС.