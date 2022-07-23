В мэрии Москвы подвели итоги по земельным запросам бизнеса с начала 2022 года

Практически все заявки по вопросам имущественно-земельных отношений в мэрию Москвы по итогам первого полугодия 2022 года поступили в онлайн-формате через портал mos.ru. Всего было обработано почти 690 тыс. запросов. Об этом рассказал вице-мэр Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Столичным предпринимателям доступно 34 услуги и сервиса в земельно-имущественной сфере. Все из них можно получить дистанционно на портале mos.ru. С начала года городу поступило более 686 тысяч обращений от представителей бизнеса, более 99% заявлений было подано онлайн», – сообщил Ефимов.

Самым частым вопросом по итогам первого полугодия стал запрос на сверку счетов по договору аренды, а также предоставление информации по счетам арендаторов земли. На их долю в первом полугодии пришлось более 96% от всех обращений – это свыше 546 тысяч и 12,5 тысячи заявлений соответственно.

Как отметили в городском правительстве, услуги в онлайн-формате экономят время, статус заявления можно отслеживать в режиме реального времени, а оповещения приходят в личный кабинет.

Как отметил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман еще одним из популярных запросов столичного бизнеса стал сервис, который позволяет присваивать, изменять или аннулировать адрес объекта регистрации. «С начала года им воспользовались 9,5 тысячи раз. Более 2,7 тысячи раз бизнес обратился за выдачей копий документов на недвижимость, 2,4 тысячи раз – за получением дополнительных соглашений к договорам аренды земли, а две тысячи раз – за предварительным согласованием предоставления земельного участка», – рассказал министр.

Помимо этого, предпринимателей интересовало заключение различных видов договоров или дополнительных соглашений к ним. Также москвичи обращаются в департамент, чтобы получить в аренду землю, выкупить ее и по другим вопросам, добавил Гаман.

«На mos.ru зарегистрировано уже более 430 тысяч корпоративных кабинетов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Их владельцам доступен весь перечень услуг, которые город предоставляет бизнесу. В прошлом году был завершен перевод всех государственных услуг в имущественно-земельной сфере, ориентированных на предпринимателей. Благодаря этому заключать различные договоры, соглашения, подавать заявления на земельные участки под застройку, заказывать выписки представители бизнеса могут без посещения органов власти», – добавил министр правительства Москвы, руководитель департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.