В МГУ изобрели «шагающее» колесо

Сотрудник Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова Алексей Осокин разработал и запатентовал движитель, объединяющий колесный и шагающий принцип перемещения, сообщили в пресс-службе вуза. Изобретение относится к конструкции колес транспортных средств повышенной проходимости и позволяет им двигаться не только по ровной поверхности, но и по лестницам и пересеченной местности.

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«Движитель включает два дисковых элемента равного радиуса, расположенных во взаимно перпендикулярных плоскостях и сопряженных друг с другом по радиальной линии, соединяющей центры дисковых элементов и расположенной в обеих плоскостях размещения дисковых элементов. Технический результат — обеспечение совмещения колесного и шагающего принципов перемещения в одном устройстве при упрощении его конструкции», — говорится в реферате к изобретению.

Как пояснил разработчик, кандидат физико-математических наук, сотрудник Управления программой развития МГУ Алексей Осокин, перемещение происходит попеременно по краю то одной части, то другой, и движение получается переваливанием – с одного диска на другой. Для движения двойного колеса нужно подавать простой вращательный момент. В транспорте для устойчивости можно использовать два или более новых движителей. По его словам, механизм мог бы быть востребован для вездеходов и инвалидных колясок.

