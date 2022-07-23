В России будут производить бытовые генераторы воды из воздуха

В России создали первый отечественный сорбционный генератор, который позволяет получать чистую питьевую воду из атмосферного воздуха. Победитель конкурса управленцев «Лидеры России», замруководителя инженерно-технического центра Института физической химии и электрохимии им. А. Н. Фрумкина Илья Меньщиков вместе с командой инженеров РАН сейчас завершают работу над промышленным образцом. Запустить производство планируется уже в следующем году, сообщили в пресс-службе конкурса.

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«Наша гидропанель способна производить воду из воздуха в любом месте планеты, где светит солнце и относительная влажность воздуха превышает 5%, то есть практически везде», — сообщил Меньщиков.

Он уточнил, что в гидропанели используется адсорбент, способный как губка впитывать влагу из воздуха в ночное время. Днем под воздействием солнца выделяются пары, выпадает конденсат и вода собирается. Генератор сможет производить как дистиллированную воду для технических и бытовых нужд, так и питьевую с заданными вкусовыми свойствами.

Первый опытный образец уже прошел испытания в Краснодарском крае, его эффективность была не просто доказана, а превзошла характеристики конкурентов. Подобными разработками на сегодняшний день занимаются несколько научных коллективов в мире, а производством — всего одна американская компания. Российским инженерам удалось превзойти этот аналог по габаритам, производительности, необходимому порогу влажности воздуха и стоимости.

«Сейчас мы завершаем разработку предсерийного образца. Это будет уже полноценная система из внешних гидропанелей и внутреннего блока с накопителем воды и устройством выдачи потребителю. Предусмотрены два варианта работы генератора – полностью автономный и с питанием от электричества, что пригодится для использования в промышленных масштабах», – уточнил Меньщиков.

Разработчики предполагают, что в недалеком будущем гидропанель будет интегрирована во все системы управления современными домами. Ее можно использовать в российских регионах с теплым климатом. В числе перспективных рынков сбыта рассматриваются страны БРИКС, Африки, Ближнего Востока и Европы.

