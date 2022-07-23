В Запорожье сформировали правительство

На освобожденных территориях Запорожской области сформировано правительство. Об этом сообщил ТАСС член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов. Всего в Совете министров региона будет три блока: финансовый, промышленный и социальный.

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«Да, правительство сформировано, вскоре будет озвучено по составу. С назначения главы правительства до формирования правительства прошло только пять дней. В структуре три основных блока — финансово-экономический, промышленности и сельского хозяйства, социальной сферы», — сообщил Рогов.

Гражданское правительство региона возглавил Антон Кольцов, который до этого был замгубернатора Вологодской области. После того, как часть Запорожской области вышла из-под контроля Киева, и до настоящего момента регион управлялся военно-гражданской администрацией.

Как пояснил РИА Новости Кольцов, структура правительства уже готова и сейчас находится на согласовании. Финансово-экономический блок, по его словам, будет отвечать за все финансовые вопросы, формирование и расходование бюджета, налоговые режимы и преференции, создание инвестиционных условий, вопросы, связанные с имуществом, а также осуществлять финансовый контроль. Второй блок будет ответственен за работу промышленности, сельского хозяйства и инженерной инфраструктуры: ЖКХ, строительства и дорог. Третий блок — соцсфера — будет решать вопросы труда, соцзащиты, образования и здравоохранения.

