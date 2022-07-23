Женщинам напомнили, кто имеет право на досрочную пенсию

Если женщина имеет более 37 лет трудового стажа, она может выйти на пенсию, как и раньше, в 55 лет. Есть также особые льготы для многодетных матерей, а также имеющим двоих детей и северный стаж. Директор по развитию АО «НПФ Эволюция» Дмитрий Ключник рассказал агентству «Прайм» обо всех нюансах досрочного выхода на пенсию россиянок.
«Выйти на пенсию раньше установленного законом возраста могут многодетные матери. Женщинам с пятью и более детьми пенсия назначается в 50 лет. С тремя и четырьмя детьми – на три и четыре года соответственно раньше нового пенсионного возраста с учетом переходных положений. Во всех случаях у женщины должен быть трудовой стаж не менее 15 лет», — сообщил Ключник.
Также, по его словам, право досрочного выхода на пенсию в 50 лет имеют женщины с двумя и более детьми. При этом их страховой стаж должен составлять не менее 20 лет, из которых не менее 12 календарных лет нужно отработать в районах Крайнего Севера или 17 лет в приравненных к ним территориях. В иных случаях необходимый северный стаж для досрочного назначения пенсии женщине составляет 15 календарных лет в районах Крайнего Севера и 20 лет в приравненных местностях.
Специалист также напомнил, что ранее общеустановленного возраста на пенсию выходят представительницы социально значимых профессий, например, педагоги, медработники и водители, а также те, чья работа связана с тяжелыми и опасными условиями труда.
Сейчас для получения страховой пенсии по старости и женщинам, и мужчинам в России необходимо иметь минимальный стаж 12 лет (с 2024 года – 15 лет) и количество индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК) не менее 21 (с 2025 года – 30), а также достичь пенсионного возраста – 56,5 лет для женщин и 61,5 лет для мужчин (с 2028 года – 60 лет и 65 лет соответственно).