Женщинам напомнили, кто имеет право на досрочную пенсию

Если женщина имеет более 37 лет трудового стажа, она может выйти на пенсию, как и раньше, в 55 лет. Есть также особые льготы для многодетных матерей, а также имеющим двоих детей и северный стаж. Директор по развитию АО «НПФ Эволюция» Дмитрий Ключник рассказал агентству «Прайм» обо всех нюансах досрочного выхода на пенсию россиянок.

Статья по теме: В России предложили ликвидировать пенсионный возраст

«Выйти на пенсию раньше установленного законом возраста могут многодетные матери. Женщинам с пятью и более детьми пенсия назначается в 50 лет. С тремя и четырьмя детьми – на три и четыре года соответственно раньше нового пенсионного возраста с учетом переходных положений. Во всех случаях у женщины должен быть трудовой стаж не менее 15 лет», — сообщил Ключник.

Также, по его словам, право досрочного выхода на пенсию в 50 лет имеют женщины с двумя и более детьми. При этом их страховой стаж должен составлять не менее 20 лет, из которых не менее 12 календарных лет нужно отработать в районах Крайнего Севера или 17 лет в приравненных к ним территориях. В иных случаях необходимый северный стаж для досрочного назначения пенсии женщине составляет 15 календарных лет в районах Крайнего Севера и 20 лет в приравненных местностях.

Специалист также напомнил, что ранее общеустановленного возраста на пенсию выходят представительницы социально значимых профессий, например, педагоги, медработники и водители, а также те, чья работа связана с тяжелыми и опасными условиями труда.

Сейчас для получения страховой пенсии по старости и женщинам, и мужчинам в России необходимо иметь минимальный стаж 12 лет (с 2024 года – 15 лет) и количество индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК) не менее 21 (с 2025 года – 30), а также достичь пенсионного возраста – 56,5 лет для женщин и 61,5 лет для мужчин (с 2028 года – 60 лет и 65 лет соответственно).

