Журналисты определили марку новых часов Путина

Изучив свежую протокольную фотосъемку, журналисты «Коммерсант Стиля» пришли к выводу, что президент России Владимир Путин последнее время носит часы марки ИПФ (Императорская Петергофская фабрика), принадлежащей петродворцовой «Ракете».

Статья по теме: Сердцу механизма «Ракеты» 300 лет

«С недавних пор на запястье президента — новые часы. Они визуально выделяются на увеличенных фотографиях выпуклым сапфировым стеклом, тонким, практически отсутствующим безелем, формой ушек и круглой пряжкой ремешка. Не заметить разницу — все равно, что перепутать прежний президентский Mercedes-Benz Pullman Guard с нынешним Aurus Senat Limousine», — говорится в публикации.

Как сообщается на сайте фабрики, каждые часы ИПФ обладают индивидуальным сертификатом калибровки, заверенным ВНИИМ им. Д. И. Менделеева. Их механизм произведен полностью на Петродворцовом часовом заводе с использованием полуручной традиционной технологии, над сборкой и настройкой работает один мастер, что гарантирует высочайшее качество. Для корпуса используется золото 750-й пробы, а ремешок изготовлен из кожи аллигатора.

По данным журналистов, ИПФ Путина изготовлены по спецзаказу: римские метки на черном циферблате заменены арабскими, а корпусное кольцо выполнено из черного опала.

