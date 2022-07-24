Акции недели: Ozon сохранил майку лидера

Темпы падения Индекса МосБиржи на этой неделе замедлились – он потерял по ее итогам лишь 0,61%. И из 41-й бумаги, входящей в его состав, больше десятка смогли остаться в «зеленой зоне». На прошлой неделе, когда он упал на 5,08%, таких было всего две. Но кое-что осталось неизменным – на первом месте вновь оказались депозитарные расписки Ozon Holdings PLC.

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На этот раз они подскочили на 14,58% (на прошлой неделе для того чтобы занять место лидера им хватило и 6,01%). Но быстрый рост этих бумаг идет дольше. На позапрошлой неделе, взлетев на 17,66%, они лишь на 0,03 п.п. отстали от занявших первое место расписок X5 Retail Group N.V. С локального же «дна» 7 июня они выросли уже на 67,9% (Индекс МосБиржи потерял за то же время 6,4%).

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Тем не менее расписки Ozon даже сейчас в четыре с лишним раза дешевле, чем были на пике прошлого года. В начале же июня разница была и вовсе семикратная. Так что их цена теперь стала куда более реалистичной, чем зимой-весной 2021 года. Тем более что с тех пор компания очень выросла, хотя так и не вышла на чистую прибыль.

Ее общая выручка в I квартале 2022 года увеличилась на 90% по отношению к тому же периоду прошлого года и составила 63,6 млрд рублей. Оборот от продаж (GMV), включая услуги, вырос до 177,5 млрд рублей, увеличившись на 139%. При этом капитализация Ozon, исходя из текущих котировок, составляет сейчас 264,46 млрд рублей.

В том, что во II квартале этот рост продолжался, мало кто сомневается. Но на этой неделе инвесторы получили косвенное подтверждение этому. Вышла отчетность компании со схожим бизнесом – Wildberries. Выяснилось, что в первом полугодии 2022 года ее оборот вырос на 94% год к году и теперь от Ozon ждут чего-то схожего. Но его отчетность за второе полугодие выйдет только 17 августа.

В пользу его бумаг говорили и прежний рост, и то, что начавшийся еще весной параллельный импорт летом окончательно приобрел в России законный вид, а Ozon уже начал продавать такие товары. Но главный импульс его распискам дало заседание совета по стратегическому развитию и национальным проектам при президенте РФ.

На нем много говорилось о необходимости поддержать быстрорастущие, высокотехнологичные компании. Отдельно шла речь о том, чтобы помочь им с финансированием в условиях санкций.

В случае с такими не вышедшими еще на прибыльность и требующими финансовой подпитки проектами, как Ozon, это, действительно, важный вопрос. Инвесторов он серьезно волновал еще с весны. Теперь же у них появилась обоснованная надежда на то, что с этой стороны проблем не будет. Именно поэтому основную часть роста расписки Ozon показали еще в понедельник, когда и состоялось заседание совета при президенте.