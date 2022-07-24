Депутатов Госдумы закрепили за районами ЛНР

В Луганской народной республике (ЛНР) много граждан РФ, которые участвовали в парламентских выборах, поэтому депутатов решено закрепить за районами ЛНР для приема избирателей. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

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«Мы договорились с коллегами из парламента ЛНР о закреплении за районами республики депутатов ГД с тем, чтобы они могли проводить приемы граждан. В ЛНР много российских граждан, которые участвовали в выборах депутатов Государственной Думы», — цитирует пресс-служба Госдумы Володина.

Спикер пояснил, что если Москва заключила соглашение с Луганском, то и депутаты от Москвы будут работать с жителями Луганска. Выезжать на приемы, по его словам, они смогут в ходе региональной недели или во время отпуска, а если поездка потребуется на пленарной неделе, то нужно будет оформить командировку. Координировать эту работу будет первый зампред Комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий, уточнил Володин.

