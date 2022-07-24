Лавров рассказал о нюансах зерновой сделки

Москва рассчитывает, что ООН сумеет отменить нелегитимные санкции, мешающие вывозу российского зерна, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в ходе пресс-конференции в Каире. По его словам, после подписания соглашения в Стамбуле генсек ООН вызвался добиваться снятия ограничений на логистику и финансовые цепочки, введенные США и Евросоюзом.

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«В нынешних условиях те нелегитимные санкции, которые были введены и которые препятствовали осуществлению операций с российским зерном, включая страхование, заходы в иностранные порты наших судов и иностранных судов в российские порты, — теперь после подписания договоренностей в Стамбуле по инициативе генсека ООН, — он вызвался добиваться снятия этих нелегитимных ограничений. Будем рассчитывать, что у него это получится. Москва не просит о снятии ограничений, но Запад должен устранить препятствия в области продовольствия, созданные им самим. Мы просто будем теперь развивать свою экономику, опираясь на надежных партнеров, а не на тех, которые в очередной раз доказали свою полную недоговороспособность», — заявил Лавров.

Глава МИД РФ также подчеркнул, что российская делегация в ходе переговоров в Стамбуле настояла на пакетном решении проблемы вывоза российского и украинского зерна, и не стала бы заключать сделку, если бы вопрос по разблокировке российского экспорта не был решен.

«В конечном итоге мы настояли на том, чтобы оба вопроса были решены именно в пакете. Вопросы, касающиеся украинского зерна, будут решаться через создание координационного центра в Стамбуле», — уточнил Лавров.

Министр также отметил, что российские экспортеры зерна продолжат исполнять свои обязательства по поставкам в Египет, так как у Москвы «есть понимание того, как работать по полному выполнению контрактов вне зависимости от ситуации с санкциями».

