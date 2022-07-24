Минобороны сообщило об уничтоженных объектах в одесском порту

Высокоточными ракетами большой дальности морского базирования на территории судоремонтного завода Одессы был уничтожен находившийся в доке украинский военный корабль и склад ракет «Harpoon». Кроме того, за прошедшие сутки была поражена авиатехника ВСУ, находившаяся на военном аэродроме в Кировоградской области. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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«В морском порту города Одесса на территории судоремонтного завода высокоточными ракетами большой дальности морского базирования уничтожен находившийся в доке украинский военный корабль и склад поставленных США киевскому режиму противокорабельных ракет "Harpoon". Также выведены из строя производственные мощности предприятия по ремонту и модернизации корабельного состава военно-морских сил Украины», — сообщил Конашенков.

Кроме того, по его словам, в результате ударов по позициям 108-го и 109-го батальонов 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ в ДНР было уничтожено свыше 70% личного состава. Также за прошедшие сутки российские военные ликвидировали склады вооружения и боеприпасов 28-й механизированной бригады ВСУ и 123-й бригады территориальной обороны на территории тепловозоремонтного завода, уничтожили более 50 человек личного состава, более 3 тыс. артиллерийских боеприпасов и 10 единиц бронетехники.

По данным Минобороны, оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки поразили девять пунктов управления, в том числе объединенный командный пункт группировки войск «Каховка» в Николаевской области, два пункта управления 54-й и 65-й механизированных бригад ВСУ в ДНР и Запорожской области. Кроме того, были уничтожены семь складов с боеприпасами и топливом, две гаубицы М777 производства США, комплекс радиоэлектронной борьбы «Буковель», три взвода РСЗО «Град», два артиллерийских взвода самоходных артиллерийских установок «Мста-С», восемь взводов орудий «Мста-Б», 18 взводов гаубиц Д-20 и девять взводов самоходных артиллерийских установок «Гвоздика» на огневых позициях. Российские средства ПВО за сутки сбили пять украинских беспилотников и перехватили десять снарядов РСЗО «Ураган» и «HIMARS». Также, по словам Конашенкова, в районе Артемовска ДНР российская авиация уничтожила два подразделения ВСУ, численностью до роты.

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 260 самолетов, 144 вертолета, 1605 беспилотных летательных аппаратов, 357 зенитных ракетных комплексов, 4156 танков и других боевых бронированных машин, 763 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3196 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4457 единиц специальной военной автомобильной техники», — уточнили в Минобороны.

