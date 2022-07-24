Правительство РФ вновь дополнило перечень недружественных стран

Правительство РФ расширило перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении России, ее компаний и граждан недружественные действия. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, передает пресс-служба правительства.

Статья по теме: В перечень недружественных РФ стран вошли Греция, Дания, Словения, Хорватия и Словакия

«В перечень вошли острова Гернси и Мэн, поддержавшие санкции, введенные Великобританией в отношении России, российских граждан и компаний, а также Багамские острова, которые ввели запрет на любые операции с Банком России, российским Минфином и рядом кредитных организаций Российской Федерации», — сообщили в правительстве.

Там также напомнили, что россияне, компании, само государство, регионы и муниципалитеты, имеющие валютные обязательства перед зарубежными кредиторами из перечня недружественных стран, могут расплатиться по ним в рублях. Временный порядок распространяется на выплаты, составляющие более 10 млн рублей в месяц (или аналог в валютном эквиваленте).

В марте правительство РФ утвердило перечень государств и территорий, совершающих в отношении России, а также ее компаний и граждан недружественные действия. В список вошли государства-члены ЕС, а также Австралия, Албания, Андорра, Великобритания (включая остров Джерси и подконтрольные заморские территории — остров Ангилья, Британские Виргинские острова, Гибралтар), Исландия, Канада, Лихтенштейн, Микронезия, Монако, Новая Зеландия, Норвегия, Республика Корея, Сан-Марино, Северная Македония, Сингапур, США, Тайвань, Украина, Черногория, Швейцария и Япония. 22 июля в перечень вошли Греция, Дания, Словения, Хорватия и Словакия.

