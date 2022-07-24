Синоптик спрогнозировал, каким будет остаток лета в Москве

Вероятность 40-градусной жары в Москве нулевая, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его прогнозу, до конца июля и в августе температура воздуха в столице будет выше нормы, но без экстремальных значений.

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«Что касается вероятности 40-градусной жары в Москве, то она нулевая. У нас рекорд принадлежит самому жаркому лету 2010 года — для июля это плюс 38,2 градуса. Сейчас по прогнозам финал июля и август будут теплыми, с превышением нормы на несколько градусов, но экстремальный зной, который охватил Европу, по моим тщательным оценкам, не прогнозируется», — сообщил Тишковец.

Ранее в интервью радио Sputnik эксперт Международного центра устойчивого энергетического развития под эгидой ЮНЕСКО Михаил Юлкин допустил, что вероятность наступления европейской жары в Москве уже далеко не нулевая.

