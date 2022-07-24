Специалист оценил масштаб импортозависимости в сфере ЖКХ

На долю иностранного оборудования в водоканалах российских городов в среднем приходится от 50 до 60% техники, а в городах-миллионниках этот показатель достигает и 80%, рассказал «Газете.Ru» руководитель направления «Цифровое ресурсообеспечение» АО «Русатом Инфраструктурные решения» Виктор Рубежной. Он отметил, что критической угрозы для страны в этом нет, однако проблема дальнейшего технического обслуживания имеется.

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«Самый главный риск – это отсутствие нужных запчастей в случае ремонта. У каждого вендора проприетарные системы. То есть в случае поломки конкретного контроллера Siemens его не заменишь абы чем. В противном случае придется менять целый узел Siemens на узел другой фирмы. Но и здесь не все так просто. Узлы друг с другом тоже должны быть совместимы, – они "общаются" по определенному протоколу связи», — пояснил Рубежной.

Специалист считает, что импортозамещение здесь сработает не сразу, так как менять все иностранное оборудование из-за его дороговизны разом никто не станет. По его словам, замена будет происходить постепенно, по мере выхода из строя старых систем, и на этот процесс может уйти до 30 лет.

