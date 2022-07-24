В этом году людей станет восемь миллиардов

В новом докладе ООН о народонаселения представлена статистика для 237 стран с 1950 года по настоящее время. (с учетом упразднения одних и появления других стран за этот период). Рост населения заметно сократился по сравнению с шестидесятыми годами прошлого века. В основном это связано со снижением уровня рождаемости.

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Свою трагическую лепту конечно же внес Covid-19. Тем не менее, Владимир Козлов уверил, что на долгосрочное развитие коронавирус вряд ли окажет сильное влияние. Эпидемия стала скорее точечным шоком для динамики роста населения, резко вспыхнувшим и резко угаснувшим.

«Общий рост мирового населения замедляется, но не остановился», — пояснил Козлов.

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«По прогнозам, 15 ноября 2022 года население мира достигнет 8 миллиардов человек», говорится в первом же из нескольких десятков ключевых сообщений доклада.

Это 27-е издание официальных демографических оценок и прогнозов, подготовленных отделом народонаселения Департамента по экономическим и социальным вопросам Секретариата ООН. Когда их начали выпускать, число людей еще только приближалось к 5 миллиардам (став токовым в 1987 году).

Далее численность населения мира достигнет, как ожидается, примерно 8,5 миллиарда человек к 2030 году, к 2050 году она вырастет до 9,7 миллиарда человек, а к 2100 году — до 10,9 миллиарда человек.

Индия выходит вперед, Африка жарко дышит в затылок

Как ни странно, гораздо более существенную роль, чем Covid, в замедлении роста мирового населения сыграли страны Азии. Бесспорный эпицентр рождаемости, начиная с середины прошлого века, теперь снижает обороты – особенно это касается Китая.

Индийское и китайское население уже фактически сравнялись по численности. Разница составляет всего около 20 млн. в пользу Китая. Интересно, что около 70 лет назад, в начале 50-х она составляла почти 200 млн.

Индия растет быстрее, даже несмотря на высокую смертность от ковида в 2020 году. Там население должно стабилизироваться на уровне около 1,7 млрд в 2060-70-х годов, прогнозирует Владимир Козлов, после чего, возможно, пойдет на спад.

В Китае же пик по численности населения практически достигнут и его сокращение ожидается уже в текущем десятилетии. Поднебесная во многом следует по пути Японии и Южной Кореи, превращаясь в развитую и очень пожилую страну с низкой рождаемостью, особенно в крупных городах и на северо-востоке, говорит доцент.

Безусловно, такая демографическая повестка скажется на экономике нынешнего гиганта мирового рынка. Китай больше не сможет с такой же уверенностью полагаться на дешевую рабочую силу. Как оценивает Козлов, азиатской стране необходимо уже сейчас искать другие конкурентные преимущества для развития, например, инвестиции в новые технологии и развитие емкого внутреннего рынка.

Если брать социальный аспект, то демографический кризис в Китае, больше всего ощущается ее населением в пору вступления в брак. Политика по сдерживанию рождаемости привела к серьезному гендерному дисбалансу: мужское население значительно преобладает, и юношам найти невесту становится все сложнее.

Индия в таких условиях, по мнению эксперта ВШЭ, может стать новой ведущей мировой фабрикой. Рабочая сила в стране продолжает оставаться относительно дешевой, а молодая активная прослойка общества превалирует в составе населения.

В противовес Китаю, Африка стала еще одним центром высокой рождаемости на Юге. Владимир Козлов выявил в африканской статистике слабое место прогнозов ООН. Организация, по его словам, недооценила реальный прирост населения на южном континенте. Прогнозы ООН предполагали сценарий быстрого снижения рождаемости , который явно не соответствует реальности, а также переоценили влияние СПИД на смертность. Но за ростом населения общего благополучия и финансового подъёма в африканских странах пока не следует, подчеркивает Козлов. И это своего рода вызов для мировой экономик6.

Россия: спад остановится

Что касается России то тут все прогнозы солидарны: пока наблюдается постепенное сокращение населения. Если демографическую ситуацию в мире коронавирус не так сильно пошатнул, что можно видеть по Индии и Африке, у нас в стране ситуация обратная. Владимир Козлов говорит, что причиной демографического спада в 2020 и 2021 году в России стал именно Covid.

Суммарный коэффициент рождаемости и ожидаемой продолжительности жизни для женщин сопоставим со спадом начала 1990-х. При этом, несмотря на эпидемиологические потрясения, рождаемость в России с 2019 года практически не изменилась – отсюда такой резкий демографический спад.

Такой спад может быть также частично обусловлен современными либеральными тенденциями, среди которых немало позитивных течений: эмансипация, рост образованности и занятости населения (особенно женского) – курс на подобную модернизацию Россия взяла уже давно.

Но есть и свои издержки. Так, доля женщин, которые на данный момент имеют больше трех детей в России уже давно рекордно низкая – тут мы берем пример с Запада. Как другие подобные издержки, например, рост возраста матери, поздние браки, альтернативное деторождение и «чайлд-фри» культура скажутся на грядущих поколениях пока неочевидно – эти процессы слишком молоды. «Ясно только, что смысла бороться с ним запретами нет, но есть возможность увеличить поддержку семьям с детьми», – говорит Козлов.

Российское правительства активно предпринимает подобные меры. За последние годы появились новые пособия для многодетных, льготные ипотеки, увеличился материнский капитал. И хотя нет серьёзных прогнозов, по которым население России будет расти в ближайшее время, на рубеже 2020-30-х возможно замедление падения численности людей в России, уверяет Козлов. В особенности доцент выделил способность страны привлечь мигрантов, как один из основных факторов роста численности населения в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

Столпы благополучия

За этим скрывается еще одна неточность оценок ООН: по словам Владимира Козлова, организация часто недоучитывает миграцию в развивающиеся страны, а также в Россию.

«Миграция растет из-за дисбалансов в развитии между глобальным Севером и Югом и относительной легкости перемещения в доковидную эпоху, а также легкости распространения информации», – отмечает Владимир Козлов.

Процесс активной миграции получил название Третьего демографического перехода, причем, задолго до волны беженцев из Сирии, поясняет эксперт. Сейчас открытая для гостей Европа наблюдает настоящий миграционный бум. Но ею одной он не ограничивается. Во многих странах Персидского залива, где трудовые мигранты попадают в численность постоянного населения из-за особенностей учета, коренное население давно в меньшинстве.

В Россию до сих пор едут в основном мигранты из Центральной Азии, а другие каналы практически не представлены. Однако именно от существующих каналов во многом зависит экономическое благополучие нашей страны, утверждает Владимир Козлов.

Когда дело касается экономического благополучия, исследователи не могут прийти к однозначному консенсусу – в основе дискуссии извечный вопрос курицы или яйца. Одни думают, что экономический рост, вызванный изменением рынков сбыта и инвестиционного климата, вызывает демографический подъем. Другие же, наоборот, считают экономический рост второстепенным – для создания необходимых условий должен вначале произойти переход к более низкой рождаемости, низкой смертности и улучшению здоровья населения, что вызовет рост производства, как следствие.

Владимир Козлов пояснил, что существует так называемый демографический дивиденд: временной период, когда превалирует население в активном трудоспособном возрасте, что способствует «накоплению» благополучия. Это произошло, например, в странах Восточной Азии.

При достаточном уровне нормы накопления может наступить 2-ой демографический дивиденд, когда уже пожилые люди развивают экономику потреблением и инвестициями накоплений, добавил доцент.

Владимир Козлов подытожил, что для экономического роста в любом случае необходимы и другие условия, такие как институциональная среда и инвестиции – тут демография бессильна. То есть, в споре о курице и яйце, скорее всего, правы обе стороны: демография и экономика работают в тесном тандеме, а вопрос о первичности лишь отводит внимания от их целостного развития. Поэтому, спад населения, как и экономический кризис – еще не приговор, а лишь возможность для этих двух социальных плоскостей улучшить принцип совместной работы.