В МВД дали рекомендации по безопасному использованию интернет-банков

Представители управления «К» МВД РФ предложили пройти простой тест на безопасность при пользовании финансовыми приложениями. В первую очередь они предложили ответить на вопрос, как давно менялся пароль для входа в интернет-банк? В Telegram-канале «МВД Медиа» специалисты подчеркнули, что это одна из ключевых основ безопасности.

Статья по теме: ЦБ предупредил о резкой активизации финансовых мошенников

«Пароль мы рекомендуем использовать максимально необычный, сложный, который никак не ассоциируется с событиями в жизни, и хранить его нужно в недоступном месте», — сообщил представитель МВД.

Двухфакторный вход с смс-сообщениями от банка также может значительно уменьшить вероятность краж со счета. Правоохранители посоветовали изучить вкладки по безопасному использованию финансовых продуктов, которые есть в мобильных приложениях крупных банков, и следовать им.

Также в МВД предостерегли использовать бесплатный Wi-Fi в местах общественного пользования для входа в финансовые сервисы или другие важные аккаунты.

