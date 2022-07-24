В NASA выразили желание продолжать работать с РФ на МКС до 2030 года

Глава Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Билл Нельсон считает, что сотрудничество с российскими коллегами находится на высоком уровне. В интервью газете Le Journal du Dimanche он заявил, что рассчитывает на продолжение совместной эксплуатации Международной космической станции (МКС) до 2030 года.

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«Отношения между космонавтами и астронавтами, а также взаимоотношения на уровне центров управления полетами в Москве и Хьюстоне очень профессиональные, иногда даже дружеские. Это сотрудничество восходит к 1975 году и не прекращалось даже в самый разгар холодной войны с СССР. Важно, чтобы оно продолжалось. Мы надеемся, что россияне продолжат сотрудничать до конца эксплуатации МКС в 2030 году», — заявил Нельсон.

Он также подчеркнул, что конфликт на Украине не оказал существенного влияния на совместную российско-американскую работу в космосе, «были лишь некоторые неприемлемые ремарки со стороны бывшего главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина».

Глава NASA напомнил, что американский астронавт сейчас готовится к полету на МКС на борту российского «Союза», а российский космонавт в данный момент проходит подготовку в Хьюстоне.

