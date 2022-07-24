В Сочи объявили режим ЧС

По всему Сочи объявлен режим чрезвычайной ситуации. От стихии за три дня пострадали все районы, но более всего — центральный, сообщил в своем Telegram-канале мэр города Алексей Копайгородский. Режим ЧС, по его словам, дает возможность задействовать дополнительные силы и механизмы для оперативного формирования выплат пострадавшим.

«Ситуация очень серьезная. Больше всего пострадал Центральный район. В современной истории Сочи подобного по масштабам происшествия именно в этой части курорта — не происходило. К сожалению, есть погибшая женщина», — написал Копайгородский.

По его словам, жертв могло бы быть гораздо больше, но благодаря слаженной работе спасателей удалось вытащить из потоков воды несколько десятков человек. Мэр отметил, что сейчас продолжаются аварийно-восстановительные работы, обновляется перечень повреждений с местами появления новых оползней. Несмотря на пострадавшие дороги, движение идет в штатном режиме. Мониторинговые группы обходят территории и обследуют дома.

«Восстанавливаем пляжи. Сейчас только на береговой полосе работают свыше 400 человек. Всего же в городе последствия стихии устраняют более 1000 человек. Задействованы силы и средства ресурсоснабжающих, коммунальных предприятий, аварийно-спасательных формирований, помогают депутаты, волонтеры, жители», — добавил мэр.

В своем утреннем посте Копайгородский сообщал, что всего лишь за час прошедшей ночью выпало 76 мм осадков. После сильнейшего ливня вода зашла в подвалы многоквартирных домов, оползень в районе дома по улице Цюрупы, 13 «а» привел к обвалу подпорной стены, была повреждена труба подвода газа. Всего в городе серьезно пострадали более 50 легковых автомобилей сочинцев и отдыхающих.

