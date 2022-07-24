Врач раскрыла секреты российского долголетия

Врач общей практики Лариса Алексеева, опираясь на собственные наблюдения за пациентами, пришла к выводу, что дольше живут те, кто много двигается и полноценно отдыхает. Тем, кто хочет жить долго и счастливо, она посоветовала есть гречневую кашу и не отказываться от бокала красного вина, передает «Лента.ру».

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«Нужно все-таки отдыхать. И это должно быть не просто: пришли домой и легли спать. Отдых должен заключаться в переключении с одной деятельности на другую. Я, например, врач уже долгие годы, но я прихожу домой и вяжу. Это помогает мне концентрировать внимание и держать в тонусе мелкую моторику», — рассказала изданию Алексеева.

Также она посоветовала полноценно двигаться, не менее 30-40 минут в день. Те, кто по ее словам, уже «лег», практически расписались в собственной беспомощности. Те же, кто продолжает двигаться даже в очень преклонном возрасте, чувствуют себя хорошо и имеют меньше проблем с сердцем.

По поводу питания врач сказала, что по ее наблюдениям, россияне старше 90 лет средиземноморских диет с оливковым маслом не придерживаются, зато часто питаются кашами из круп, гречневой, в основном. Очень многие едят творог и молоко каждый день. Мясо практически отсутствует в их рационе, за исключением куриного.

«Понятное дело, что алкоголь и здоровый образ жизни несовместимы, но бокал красного хорошего вина, действительно, может помочь прожить долгую и счастливую жизнь. Естественно, никто не рекомендует упиваться бочками этим вином. Но бокал красного вина не повредит никому», — заверила Алексеева.

Врач отметила, что красное вино богато антиоксидантами, в нем содержатся флавоноиды, витамины В, А, С, Е, а также йод, магний, фосфор, калий и железо. Кроме того, красное вино снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и понижает давление.

Также она посоветовала до старости все считать в уме, а также рисовать и писать, чтобы поддерживать мелкую моторику. Тренировать память тоже очень важно, для этого можно учить песни или стихи, дала совет Алексеева.

