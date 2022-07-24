Захарова раскрыла подробности африканского турне Лаврова

Глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл с рабочим визитом в Каир. Большое африканское турне главы внешнеполитического ведомства продлится до 28 июля, после Египта он посетит Эфиопию, Уганду и Конго. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале рассказала, как реагируют на визит российской делегации американские дипломаты.

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«Визитом в эту дружественную страну министр иностранных дел России начинает турне по государствам Африки. Тем временем американские дипломаты бегают в разных странах от дома к дому и умоляют (сейчас громко не хохотать) не фотографироваться с Лавровым, чтобы эти фотографии не использовались Россией в качестве доказательств отсутствия изоляции», — написала Захарова.

Представитель российского МИД подчеркнула, что американские «партнеры» даже не догадываются, что Москва для этих целей «использует не фотографии, а их самих: глупость, апломб и полное отсутствие ощущения реальности высокопоставленных представителей США».

Ранее, анонсируя визит в Египет, Лавров назвал эту страну крупнейшим торгово-экономическим партнером России в Африке. В интервью РИА Новости он рассказал, что «Росатом» начал строить там первую АЭС «Эль-Дабаа», а на берегу Суэцкого канала завершается формирование российской промышленной зоны.

«Африка – это миллиард 400 миллионов человек. И, наверное, самый перспективный рынок. Поэтому дальновидные компании, дальновидные государства, конечно, выстраивают долгосрочную стратегию в отношении Африки, исходя из того, что это континент будущего», — считает Лавров.

