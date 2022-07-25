Акции: направление меняется

Российский рынок акций сумел продолжить неуверенный утренний рост, прибавив по итогам дня 1,5% по Индексу Мосбиржи. Сегодня поддержку «быкам» оказывали три фактора.

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Первый – продолжение отыгрыша пятничного снижения ключевой ставки Банка России сразу на 150 базисных пунктов. Сегодня повышенным спросом пользовались высокотехнологичные компании, у которых велика доля кредитных средств. Теперь они смогут обслуживать долг дешевле.

Так, на 14% взлетели расписки HeadHunter, на 12% - VK, на 11,4% - Ozon. Во многом такому сильному росту котировок бумаг способствовала их низкая ликвидность: появление даже относительно небольшого объема спроса приводит к задиру котировок. Из высоколиквидных акций наибольший прирост показал «Яндекс», подорожав на 9,5%.

Вторая причина – попытка нефти развернуться вверх. К окончанию российских торгов ближайший фьючерс на нефть стоил $105, а с экспирацией 1 августа - $100. Таким образом, нефть вновь не смогла пробить техническую поддержку $98.

Это поддержало рынок в целом, но не акции нефтянки: «Роснефть» закрылась с потерями в 1%, а «Лукойл» - 0,5%. С учетом неопределенной ситуации на рынке нефти и грядущим заседанием ФРС США, от которого трейдеры ожидают получить порцию негатива, инвесторы решили зафиксировать пятничную прибыль по этим бумагам.

В легком минусе завершил день и «Газпром» на информации об остановке еще одной турбины на станции «Портовая», как сообщается, «в связи с окончанием срока межремонтной наработки до капитального ремонта». Акции газовой монополии по-прежнему выглядят очень слабо.

Наконец, третий фактор, поддержавший рост Индекса Мосбиржи, - неожиданное ослабление рубля. На подешевевшем рубле отскочили акции сталеваров и «Норникеля», которые очень многие аналитики по-прежнему рекомендуют продавать.

В целом Индекс Мосбиржи подал заявку на окончание нисходящего тренда, но немаловажной вехой станет четверг. В среду состоится июльское заседание ФРС США, где, как ожидается, процентная ставка будет повышена на 75 б.п. Реальная конкретика вкупе с сопровождающими ее заявлениями укажет вектор движения курса доллара к корзине мировых валют, влияющий и на динамику сырьевых товаров.