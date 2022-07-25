Ряд стран ЕС торпедирует план Брюсселя по снижению потребления газа

Еврокомиссия предлагает всем членам ЕС дружно сократить потребление газа на 15% до мая 2023 года. Однако многим европейским странам план, предлагаемый Урсулой фон дер Ляйен, кажется чересчур радикальным и они хотят его ослабить. Многие считают слишком высокой цель – сократить потребление «голубого топлива» на 15%, чтобы пережить предстоящую зиму с резко сократившимися поставками российского газа. У других возникли сомнения в том, обладает ли Брюссель правом ультимативно требовать его выполнения.

Между тем, времени на раздумья и споры у европейцев нет. План в случае его принятия и утверждения должен начать действовать уже со следующего понедельника, 1 августа. На этой неделе этот план должны одобрить министры энергетики членов Евросоюза.

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Среди дипломатов, которые сейчас спорят в Брюсселе, преобладает мнение, что добровольную часть плана можно стандартизировать среди 27 членов ЕС, а вот в обязательной части, пишет Financial Times, должны учитываться конкретные условия по каждой стране. Здесь имеется в виду, в первую очередь, уровень зависимости от российского газа и степень наполненности газовых хранилищ в каждой европейской стране.

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Предложений и дополнений много. Предлагается, например, также уменьшить сокращение потребления газа для тех стран, у которых имеются его излишки и которыми готовы ими поделиться с коллегами по Союзу посредством газовозов с СПГ или по газопроводам. Предлагается также исключить из плана отдельные отрасли промышленности, которые считаются жизненно необходимыми для объединенной Европы.

«Члены ЕС должны иметь право сами выбирать необходимые меры для достижения требуемых сокращений»,- говорится в подготовленном дипломатами проекте декларации.

Перед началом военной спецоперации на Украине ЕС получал из России приблизительно 40% от необходимого объема газа или 155 млрд кубометров. Европейцы хотят отказаться от них к 2027 году. На прошлой неделе Еврокомоссия предложила 27 странам, входящим в объединенную Европу, снизить в течение 8 месяцев, начиная уже с августа, потребление газа на 15% по сравнению со средним показателем за тот же промежуток времени в 2017-2021 годах.

При этом добровольные цели должны автоматически стать обязательными, если в ЕК решат, что энергетический кризис принял слишком серьезные масштабы или три члена ЕС потребуют их изменений. Однако ряд европейских стран, особенно на юге континента, которые менее зависят от России и российских энергоносителей, обвиняют Урсулу фон дер Ляйен и ее ведомство в превышении полномочий и в том, что предложенные ей 15% - слишком сильное сокращение потребления газа. Как следует из проекта декларации, не менее 5 стран (Польша, Португалия, Испания, Кипр и Греция) потребуют введения так называемого «состояния тревоги Союза», при котором цели предложения ЕК становятся обязательными. Голосовать предлагается большинством.

Предлагается также выделить европейским странам дополнительный месяц до конца октября для предоставления Еврокомиссии национальных планов действий в чрезвычайной ситуации. Альтернативный план будет обсуждаться послами при ЕС в понедельник, 25 июля. И только после утверждения он будет представлен на рассмотрение министров энергетики стран членов Евросоюза, которые должны собраться в Брюсселе 26 июля.

