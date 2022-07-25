«Газпром» предупредил об остановке еще одной турбины «Северного потока»

В связи с окончанием срока межремонтной наработки до капитального ремонта (в соответствии с предписанием Ростехнадзора и с учетом технического состояния двигателя) «Газпром» останавливает эксплуатацию еще одного газотурбинного двигателя Siemens на КС «Портовая», сообщается в Telegram-канале компании.

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«Суточная производительность КС "Портовая" с 07:00 МСК 27 июля составит до 33 млн куб. м в сутки», — говорится в сообщении «Газпрома».

На фоне сообщений о сокращении экспортных объемов цены на газ в Европе выросли уже приблизительно на 8%, следует из котировок биржи ICE.

«Северный поток», по которому «Газпром» поставляет газ в Европу, возобновил работу 21 июля после планового техобслуживания. Прокачка продолжилась на уровне 40% от 170 млн кубометров пропускной мощности (67 млн куб. м в сутки). Компания объяснила ограничение задержками в возврате после ремонта газотурбинного двигателя.

Несколькими часами ранее «Газпром» сообщил, что получил от Siemens Energy документы канадских властей, которые позволили бы урегулировать вопрос с вывозом в Россию турбины для КС «Портовая» – критически важного объекта для газопровода «Северный поток». Однако в компании сочли полученные документы недостаточно ясными и «вызывающими дополнительные вопросы».

