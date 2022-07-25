Германия в шаге от рецессии

Индекс делового климата Германии (IFO), отражающий оценку экономического положения страны и прогнозы на шесть месяцев, рухнул до минимума за 2,5 года. Сейчас уже для всех, даже самых отчаянных оптимистов, очевидно, что в первой экономике Европы начинается спад на фоне рекордной инфляции и угрозы прекращения поставок российских энергоносителей.

Индекс делового климата, публикуемый мюнхенским Институтом экономических исследований (IFO), обвалился, сообщает Bloomberg, более чем на пять пунктов: с 85,8 в июне до 80,3 в июле. Упал и индекс текущих экономических условий.

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«Германия находится на грани рецессии,- заявил президент IFO Клеменс Фуэст.- Высокие цены на энергию и угроза дефицита газа тяжелым грузом легли на экономику. В ближайшие месяцы компании ожидают значительного ухудшения экономической активности в стране».

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Очередное исследование IFO наглядно показывает пессимистические настроения, царящие сейчас в ФРГ. Галопирующая инфляция и дефицит запасных деталей и компонентов, обостренный событиями на Украине, резко замедлил восстановление после пандемии немецкой экономики. Показатель активности частного сектора, составляемый S&P Global, позволяет говорить, что в июле в первый раз в этом году в первой экономике Европы начался спад.

Bundesbank предупредил на прошлой неделе, что рост цен останется сильным и в предстоящие месяцы. Мало того, банковские экономисты не исключают возможности того, что в сентябре цены вновь резко пойдут вверх, потому что закончатся меры временной помощи. Все аналитики отмечают и серьезное воздействие на настроения бизнеса опасений по поводу поставок энергоносителей из России и, в первую очередь, газа.

Главным риском для Германии, получающей огромную часть природного газа из России, является то, что дальнейшее сокращение поставок российских энергоносителей и даже сохранение их на нынешнем низком уровне может привести к дальнейшему росту инфляции.

Потребителям и компаниям, уже изрядно потрепанным высокими ценами, теперь придется иметь дело еще и с выросшей учетной ставкой, которую впервые более чем за десять лет на прошлой неделе поднял Европейский Центральный Банк (ЕЦБ).

Ведомство Кристин Лаггард неожиданно увеличило ставку более, чем ожидали, сразу на полпроцента. Тем не менее, заявил в интервью член Совета управляющих ЕЦБ Мартинс Казакс, это не означает, что впредь таких крупных подъемов больше не будет.

По словам Клеменса Фуэста, цены на энергоносители и энергию в предстоящие месяцы будут играть более важную роль в формировании немецкой экономики.