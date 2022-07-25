Инфляционные ожидания россиян достигли минимума за полтора года

Инфляционные ожидания населения на год вперед в июле составили 10,8% (-1,6% к июню), что является минимальным значением с марта прошлого года. Наблюдаемая инфляция тоже уменьшилась на 1,5%, до 22,2%, а Индекс потребительских настроений, увеличиваясь четвертый месяц подряд, в июле достиг максимального значения с мая 2018 года, сообщается на сайте ЦБ.

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«Медианная оценка ожидаемой в ближайшие 12 месяцев инфляции сократилась на 1,6 п.п., до 10,8% – минимального значения с марта 2021 года. Краткосрочные ценовые ожидания предприятий продолжили снижаться, вернувшись к уровню начала 2021 года. Прогнозы инфляции профессиональных аналитиков на 2022 и 2023 гг. снизились», — говорится в докладе ЦБ.

Инфляционные ожидания населения в июле снизились в основном за счет оценок респондентов без сбережений (с 14,2% до 11,4%), в подгруппе со сбережениями они почти не изменились (10,5% против 10,2% в июне). Наблюдаемая инфляция также снизилась в основном за счет малообеспеченных групп населения (с 27,2% до 25%). В подгруппе респондентов со сбережениями она уменьшилась с 19,4% до 19,1%.

Индекс потребительских настроений в июле увеличился до 97,7 пункта (+4,9 п. к июню) — максимума с мая 2018 года. Индекс текущего состояния, который включает в себя оценки фактического изменения личного материального положения за год и оценки благоприятности текущего момента для совершения крупных покупок, в июле вырос до 76,7 пункта (+6,2 п. к июню). Однако несмотря на произошедший рост, он остается ниже докризисных уровней января – февраля 2022 года, отметили в ЦБ.

По данным регулятора, склонность домохозяйств к сберегательному поведению в июле немного снизилась. Доля респондентов, предпочитающих покупать дорогостоящие товары, а не откладывать свободные деньги увеличилась на 2%, до 29% (+2 п.п. к июню).

