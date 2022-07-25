Иностранные айтишники заплатят по долгам

Правительство сможет выводить из-под действующего с 1 апреля по 1 октября 2022 года моратория на банкротство работающие в российском сегменте интернета компании, учрежденные и находящиеся под контролем иностранных лиц, а также признанные иноагентами некоммерческие организации, СМИ и аффилированные с ними лица. Такие решения кабмин будет принимать по мотивированной просьбе губернаторов или министров.

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Соответствующая норма утверждена постановлением «О внесении изменений в постановление правительства РФ от 28 марта 2022 г. №497», подписанным 13 июля. Ее введение позволит не только банкротить подобные структуры, но и взыскивать с них в рамках исполнительного производства уже наложенные штрафы. Ранее

мораторий распространялся практически на всех: граждан, индивидуальных предпринимателей и юрлиц (кроме застройщиков), объекты которых включены в реестр проблемных. В течение срока моратория кредиторы не вправе были инициировать дела о несостоятельности упомянутых лиц; кроме того, приостанавливались взыскания по исполнительным листам долгов, возникших до его начала.

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Ранее банки, Федеральная налоговая служба, представители сферы ЖКХ уже критиковали мораторий за его распространение на всех лиц без учета материального положения компаний. По их мнению, тотальное прекращение взысканий по «старым» долгам в рамках моратория на банкротства чревато неплатежами и злоупотреблениями со стороны платежеспособных компаний.

Защищать нужно не всех

Сегодня многие дочерние предприятия иностранных компаний, находящиеся в России, оказались в подвешенном состоянии, отмечает управляющий партнер AVG Legal Алексей Гавришев. С одной стороны, они находятся на территории нашей страны; с другой – не могут из-за санкционного давления международного сообщества полноценно осуществлять свою деятельность, медленно, но верно продвигаясь к банкротству.

В этой связи, указывает юрист, с точки зрения законодателя логичным является создание условий для вывода таких организаций из-под действия моратория, введённого постановлением правительства РФ от 28 марта 2022 г. № 497, чтобы они могли беспрепятственно расплатиться по долговым обязательствам со своими кредиторами, в том числе и российскими государственными органами, и ликвидировать свою деятельность в России.

Как считает Гавришев, в ближайшее время такая процедура заработает в полную силу: в России действуют более 20 тысяч иностранных компаний и их «дочек», что в общих объемах позволит существенно пополнить бюджет страны.

Не только вынужденно

Изменения, вносимые постановлением правительства РФ от 13.07.2022 № 1240, весьма ожидаемы и логичны, подтверждает Андрей Мисаров, председатель коллегии адвокатов г.Москвы, управляющий партнер компании «Адвокатъ».

Изначально, рассказывает он, целью моратория являлось предоставление помощи компаниям, предпринимателям и физическим лицам во время сложной для них финансовой ситуации, связанной с действиями санкций, введенных недружественными странами.

Первая редакция постановления № 497 не исключала применения моратория – в том числе и к дочерним обществам иностранных IT компаний, некоторые из которых фактически приостановили свою деятельность на территории России не по причине ухудшения их финансового состояния из-за давления санкций, а в связи с тем, что они поставили для себя санкционные нормы иностранного законодательства выше норм российского права и прав российских пользователей их услугами.

В понимании российского права данные компании, по сути, злоупотребили своими правами, отказавшись от исполнения своих обязательств перед контрагентами или своими работниками, указывает Мисаров. Очевидно, что в данном случае применение моратория к защите интересов таких компаний прямо противоречит основным целям, для которых нормы о применении моратория принимались изначально. Таким образом, заключает адвокат, изменения, вносимые в постановление № 497, справедливо направлены на исключение применения норм о моратории в целях, противоречащих тем, для которых они изначально принимались.