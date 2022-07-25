Правительство Италии впервые в истории страны может возглавить женщина

В Италии начинается предвыборная борьба. Внеочередные парламентские выборы пройдут 25 сентября. Большинство политологов отдают победу правым. Фаворитом считается правая партия «Братья Италии» во главе с Джорджой Мелони, которая может стать первым премьером-женщиной в многовековой истории страны.

Джорджа Мелони отметила полгода назад 45-й день рождения. Таких молодых и таких популярных политиков на Апеннинах немного. Джорджа – восходящая звезда итальянских правых. Она - блондинка, но с блондинками из анекдотов у нее ничего общего. В том числе и по части ума. У нее уже имеется опыт работы в правительстве – в 2008-11 годах она работала министром по делам молодежи в четвертом правительстве Сильвио Берлускони. Портфель молодежного министра Берлсукони, большой поклонник женской красоты, вручил ей не случайно – она стала министром в 31 год.

Статья по теме: Президент Италии принял отставку премьер-министра Марио Драги

Сама себя Джорджа Мелони называет «женщиной, матерью (она не замужем, но имеет пятилетнюю дочь), итальянкой и христианкой». Кстати, так емко и одновременно кратко она охарактеризовала себя три года назад на… дискотеке. С тем походом связана забавная история. Пара диджеев, недовольная ее негативным отношением к представителям нетрадиционной сексуальной ориентации, срифмовала ее высказывания и написала о ней песню. Они хотели дискредитировать Мелони, но добились противоположного эффекта. Песня о Джордже Мелони взлетела на самый верх многих чартов и в немалой степени способствовала росту ее популярности.

Статья по теме: На Апеннины возвращается политический хаос

«Песня получилась очень хорошая и отлично подходила для танцев,- вспоминала позднее Джорджа.- Вместо того, чтобы стать оружием против моих идей, она стала их мощным усилителем».

Кстати, в детстве Джорджа мечтала стать певицей.

Выборы 25 сентября будут необычными. Времени на раскачку у политиков нет. Особенно если учесть, что сейчас на Апеннинах разгар сезона отпусков и итальянцы предпочитают политическим митингам отдых у моря.

Политологи считают, что у бывшей журналистки и уроженки Рима неплохие шансы возглавить правую коалицию и стать первой хозяйкой премьерской резиденции, дворца Киджи.

За политические убеждения ее имя нередко связывают с именем Бенито Муссолини. Кстати, победа «Братьев Италии» и Мелони может стать символичной: в октябре правые на Апеннинах будут отмечать столетие марша на Рим, который привел Муссолини к власти.

Джорджа Мелони – не первый и наверняка далеко не последний представитель европейских популистов, которая хочет воспользоваться недовольством европейцев (в данном случае, итальянцев) своими политическими элитами. Так же, как большинство единомышленников, она выступает против мигрантов и Евросоюза.

С другой стороны, Джорджу, наверное, можно назвать современной гибкой популисткой. Она не только евроскептик, но и, что не совсем обычно для популистов, сторонница атлантической интеграции. Конечно, хуже, чем Драги, в отношении России она вряд ли будет, но она не скрывает, что хочет рассеять заблуждение, что все правые в Италии симпатизируют Владимиру Путину. По крайней мере, если Джорджа Мелони возглавит правительство, она продолжит поддерживать Киев в конфликте на Украине. Об этом она уже успела заявить в интервью агентству Ansa. Очевидно, что Джорджа Мелони – не Сильвио Берлускони и не стоит надеяться, что она развернет итальянскую внешнюю политику на 180 градусов и резко начнет дружить с Москвой.

Ее плюсом является то, что она не находилась у власти последние полтора десятка лет. Кстати, ей тоже предлагали в феврале прошлого года войти в коалиционное правительство Драги, но она осмотрительно отказалась и сейчас смело может обвинять во всех экономических бедах конкурентов и противников.

Взлет Джорджи Мелони и ее партии, которую она, кстати, возглавляет с 2014 года, впечатляет. На выборах 2018 г. «Братья Италии» набрали всего 4% голосов. Для сравнения: у правой партии «Вперед Италия» Сильвио Берлускони было 14%, а у «Лиги» Маттео Сальвини – 17%. Согласно опросу, проведенному на прошлой неделе, сейчас за «Братьев» готовы проголосовать 23,7% избирателей. Это на процент больше, чем у главного соперника Мелони – Демократической партии, и чуть больше, чем у уже упомянутых союзников по правому лагерю, но вместе взятых.

Родом Джорджа из столичного пригорода Гарбателла, построенного сто лет назад для рабочих и докеров. Отец их со старшей сестрой Арианной бросил. Ее воспитывала мать с родителями.

В детстве Джорджа была полной девочкой. В школе ей пришлось нелегко, ее называли «толстухой». В 15 дет она вступила в молодежное крыло неофашистской организации «Итальянское социальное движение» (MSI), которая позднее и стала «Братьями Италии». Название, кстати, позаимствовано из гимна Италии.

В 2006 г. Джорджу Мелони избрали в парламент, еще через два года она стала самым молодым в истории Италии министром.

В автобиографии Мелони написала, что не придерживается фашистской идеологии. Хотя некоторая связь, начиная от трехцветного флага и заканчивая празднованием руководством партии дня рождения Муссолини, имеется. Есть даже семейная связь: Рашель Муссолини, одна из дочерей итальянского диктатора, состоит в совете столичного отделения «Братьев Италии».

Глава аналитического центра Vision Франческо Грилло оценивает шансы Джорджи Мелони стать премьер-министром Италии высоко, в районе 70%. Правда, при условии, если ее «Братья Италии» будут участвовать в выборах так же, как в 2018 г., в коалиции с «Вперед Италия» и «Лигой». На этой неделе предполагается, что лидеры трех правых партий заключат союз. Правда, говорят, что Берлускони не в восторге, что его бывшая протеже возглавит правительство Италии.

Неизвестно также и то, как итальянские избиратели отнесутся к уходу Драги. Зато известно, что две трети итальянцев хотели, чтобы СуперМарио доработал до июня 2023 года, когда должны были состояться выборы. Поддержка Марио Драги и понимание, что с ним поступили несправедливо, может резко повысить шансы Демократической партии.

В любом случае, сейчас Джорджа Мелони – фаворит. С другой стороны, до выборов еще два месяца и многое может измениться.