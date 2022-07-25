Как выбрать удобное приложение для работы с PDF-отчетностью

В PDF Commander можно объединить документ в один (если файл пдф разбит на страницы), поставить электронную подпись, защитить информацию паролем.

В статье пройдемся по основным возможностям программы и кратко рассмотрим, как разбить пдф документ на отдельные страницы ― перейдите по ссылке, чтобы увидеть подробный гайд на эту тему. Чтобы узнать, как поставить пароль на файл пдф, изучите еще одну пошаговую инструкцию.

Возможности PDF Commander

Софт PDF Commander предназначено для чтения, редактирования и конвертирования пдф в разные форматы. Благодаря множеству встроенных инструментов и понятному интерфейсу его часто используют для бизнес-задач, финансовой и бухгалтерской отчетности. Освоить программу сможет даже неопытный пользователь, независимо от возраста. С установкой, использованием и совместимостью обычно проблем нет: программа доступна на Windows 7, 8 и 10.

Основные функции приложения:

создание ПДФ-документов с нуля;

внесение изменений;

добавление заметок и закладок;

вставка изображений, таблиц, графиков;

объединение файлов;

конвертация из PDF в JPG, PNG, TIFF, BMP, WMF и еще несколько форматов;

добавление готовых печатей, штампов, электронной подписи;

установка защитного кода.

Те, кто постоянно работают с многостраничниками, часто задаются вопросом: как разделить пдф файл на страницы. Это необходимо, когда из одного объемного документа требуется получить несколько отдельных экземпляров, пересылать главы или части по электронной почте. Разбить скан пдф на страницы можно с помощью онлайн-сервисов, но благодаря PDF Commander работа станет быстрее и проще. Программа не нагружает процессор, моментально запускается и обрабатывает данные. Полученные файлы можно сразу экспортировать в электронном виде или отправить в печать на принтере.

Как разбить файл ПДФ на страницы

Разбить пдф страницы на отдельные файлы предстоит в случае, если нужно:

извлечь определенные части из одного большого документа;

вырезать лишние фрагменты из многостраничного отчета;

поделиться данными, не пересылая целый документ.

Чтобы многостраничный пдф разбить на страницы, необязательно распечатывать его, вручную убирать ненужное, а затем сканировать документ. С софтом PDF Commander весь процесс занимает несколько минут и состоит всего из 4 шагов:

Установите приложение, скачав дистрибутив с официального сайта. Когда установка завершится, запустите редактор. В стартовом меню выберите пункт «Открыть PDF» и добавьте необходимый для обработки документ. Создать его можно также с чистого листа ― при этом процесс разделения на страницы будет аналогичным. После открытия проекта в левой части экрана появится меню навигации. Щелкните на нужном листе правой кнопкой мыши и выберите «Сохранить в PDF». Определите директорию для сохранения и завершите процесс: у вас в папке появится независимый файл с выделенной страницей. В главном меню нажмите «Файл» → «Инструменты» → «Разбить на страницы». Документ будет автоматически разделен на несколько частей — согласно количеству имеющихся в нем страничек. Далее достаточно указать путь для сохранения и запустить процесс.

Еще один рабочий вариант, как файл пдф разделить на отдельные страницы: используйте виртуальный принтер. Для этого в меню «Файл» выберите пункт «Печать» или кликните на иконку с изображением принтера. В появившемся окне настроек в разделе «Диапазон печати» отметьте пункт «Страницы». В нем можно указать количество страничек, которые будут отправлены на печать: либо определенный диапазон (например, 1-5), либо отдельные листы (номера следует указывать через запятую).

Перед тем как документ пдф разбить на отдельные страницы, полностью изучите его и заранее определите, какие фрагменты следует оставить, какие — удалить. Во вкладке «Страницы» в верхнем меню можно кадрировать, обрезать лишнюю информацию, добавить новый лист или удалить ненужную часть.

Редактор способен как разбить пдф файл на отдельные страницы, так и объединить несколько листов в один отчет. Для этого в стартовом меню нажмите кнопку «Объединить в PDF», а в следующем окне выберите все документы, которые нужно «склеить» в единый файл. Доступны добавление новых листов, удаление ненужных, постраничная нумерация.

Защита документации с помощью PDF Commander

При работе с электронным документооборотом нередко нужна защита файла от доступа к нему посторонних пользователей. Удобнее всего установить пароль на ваш проект. Для этого:

Откройте готовый отчет. Отредактируйте, при необходимости добавьте штамп, водяной знак или электронную подпись.Объедините или разделите файл. Как разбить пдф на отдельные страницы, мы уже рассмотрели выше. Перейдите на вкладку «Безопасность». Здесь можно задать код на открытие документа, замазать конфиденциальную информацию в тексте, изменить метаданные. Если вы решили установить пароль, во всплывшем окне выберите тип защиты: на открытие или на редактирование. Отметьте подходящий вариант и введите пароль. После ввода кода сохраните изменения. Для этого укажите директорию для экспорта и назовите проект. Теперь открыть или изменить отчет возможно только с помощью уникального пароля.

Заключение

Теперь вы знаете, как многостраничный пдф разбить на отдельные страницы и защитить его паролем, чтобы быть спокойным за конфиденциальность информации. PDF Commander ― универсальный и простой редактор, в котором удобно редактировать документ, создавать пдф с нуля, склеивать файлы и конвертировать в популярные форматы.На этапе установки рекомендуем отметить пункт «Открывать pdf-файлы по умолчанию в PDF Commander» — тогда редактор будет запускаться при открытии любого отчета в этом формате.