Компанию Bosch будут судить за уход из России

Иск, сообщают «Известия», подан к двум юридическим лицам, представляющим в России Bosch и входящим в ее состав: ООО «Роберт Бош», которая занимается импортом в РФ садовой техники, электрифицированных и автомобильных компонентов, а также ООО «БСХ Бытовые приборы», отвечающей за импорт и производство бытовой техники.

Как указано в иске, немецкая транснациональная компания Robert Bosch GmbH (Bosch) приняла решение приостановить свою деятельность на территории РФ, следуя антироссийским экономическим санкциям, следствием чего стало сворачивание импорта в Россию и производства на ее территории. В результате компания не сможет выполнять юридические обязательства перед потребителями, отмечается в иске.

Глава ОПИ Олег Павлов рассказал «Известиям», что за последние три года компания Bosch продала на российском рынке продукции на 250 млрд рублей. Часть этой суммы обеспечивала гарантийную и послегарантийную поддержку, которая теперь стала недоступна.

«Отдельного внимания заслуживает тот факт, что Bosch не только ущемляет права потребителей, но и закрывает производства компании на территории России, на которых заняты тысячи работников», - добавил Павлов.

Глава департамента корпоративных коммуникаций ООО «БСХ Бытовые приборы» Антон Рассадин сообщил изданию, что пока информацией об иске в компании не располагают, и что все обязательства перед потребителями выполняются в полном соответствии с законом. «Как только он к нам поступит, мы его внимательно изучим», - добавил он.