Мэр Красноярска уйдет в отставку

Глава Красноярска Сергей Еремин покинет должность мэра и займет пост заместителя губернатора Красноярского края. Как сообщили в пресс-службе правительства региона, с этим предложением выступил губернатор Александр Усс, поручив Еремину «подтянуть до уровня столицы и другие населенные пункты региона».

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«В новой должности Сергей Еремин будет курировать вопросы благоустройства Красноярска и других городов края», — пояснили в пресс-службе.

46-летний уроженец Красноярска Еремин стал главой города с 26 октября 2017 года.

«Пришло время выбрать новое направление своего пути. Сегодня губернатор края предложил мне перейти на работу в администрацию губернатора, доверил огромное направление работы – в качестве его заместителя буду курировать развитие муниципалитетов нашего края. Задач очень много, рассчитываю, что пятилетний опыт руководства миллионным городом позволит мне их решить», — написал в своем Telegram-канале Еремин.

Он добавил, что внесет в городской Совет депутатов заявление о добровольном сложении полномочий во вторник, 26 июля, а на следующей неделе состоится сессия, на которой депутаты примут его отставку.

