Минобороны сообщило об уничтожении двух катеров с диверсантами

Высокоточным оружием большой дальности морского базирования в Хмельницкой области была подорвана перевалочная база с американскими боеприпасами к РСЗО «HIMARS» и к крупнокалиберным гаубицам М777. Кроме того, за прошедшие сутки российским военным удалось предотвратить попытку высадки диверсантов на территорию Херсонской области. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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«В акватории Днепровского лимана вскрыта попытка выдвижения и высадки с быстроходных десантных катеров украинской диверсионной группы на территорию Херсонской области. В результате огневого поражения два десантных катера ВМС Украины с находившимися на борту диверсантами уничтожены», — сообщил Конашенков.

Ударом высокоточным оружием ВКС России по пункту временной дислокации 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в ДНР были ликвидированы более 100 националистов и иностранных наемников. По словам представителя Минобороны, российские военные за сутки поразили шесть командно-наблюдательных пунктов, четыре склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, а также радиолокатор подсвета и наведения ЗРК С-300 в ДНР. В рамках контрбатарейной борьбы подавлены четыре взвода РСЗО «Град», два артиллерийских взвода гаубиц Д-20, три взвода самоходных артиллерийских установок «Гвоздика» и восемь украинских взводов орудий Д-30. Российские средства ПВО за сутки сбили шесть украинских беспилотников и перехватили шесть снарядов РСЗО «Ураган».

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 260 самолетов, 144 вертолета, 1611 беспилотных летательных аппаратов, 357 зенитных ракетных комплексов, 4161 танк и других боевых бронированных машин, 763 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3198 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4459 единиц специальной военной автомобильной техники», — уточнил Конашенков.

