Мощности ABB могут выкупить российские технологические гиганты

Специализирующаяся в области электротехники и энергетического машиностроения шведско-швейцарская компания АВВ покидает российский рынок, где занималась производством сервисом промышленного и бытового оборудования. Об этом она минувшей неделе сообщила в пресс-релизе.

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Дело к этому шло, новые заказы компания перестала принимать еще весной, но продолжала выполнять существующие договорные обязательства. В офисе и на предприятиях АВВ в РФ работает 750 человек.

У нее есть две производственные площадки в Московской области и Липецке и несколько сервисных центров. Поступления от деятельности в РФ составляли, по оценке компании, до 2% ее общей годовой выручки.

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Эксперты уверены: если шведско-швейцарская компания решит продать российскую часть бизнеса, то на нее легко найдутся покупатели, в частности – из России. Приобретение производственных площадок ABB поможет им усилить свои позиции в сфере производства электротехники и энергетического машиностроения.

Тем не менее, существует вероятность того, что ABB так и не решится продать российскую часть бизнеса конкурентам и передаст его менеджменту компании, сохранив возможность обратного выкупа, заметил партнер Strategy Partners Алексей Волостнов.

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«В приобретении производственных площадок, безусловно, могут быть также заинтересованы конкуренты, либо ключевые партнеры компании, которые за счет консолидации бизнеса или вертикальной интеграции получат конкурентное преимущество и доступ к зарубежным технологиям и оборудованию. Наличие собственных сервисных центров делает актив еще более привлекательным и интересным», — заметил он.

В свою очередь, как считает доцент кафедры корпоративного управления и инноватики РЭУ им. Г.В. Плеханова Максим Максимов, список претендентов на российские площадки ABB будет формироваться исходя из того, каким образом компания уйдет с рынка. Он напомнил, что сотрудники ABB находятся в частично оплачиваемом отпуске. В этой связи государство может инициировать процесс национализации активов компании.

«В случае такого сценария вполне возможен вариант продажи бизнеса “за один рубль”, к которому прибегли в компании Renault. Цель такой схемы — получить гарантии возвращения на российский рынок. Впрочем, именно такой сценарий пока выглядит маловероятным. Если же бизнес будет именно продаваться, то существенным станет размер дисконта от его реальной стоимости. Полагаю, что в этом конкретном случае суммы не превысят 25-30% от номинала стоимости бизнеса», — подчеркнул Максимов. Среди претендентов на покупку мощностей ABB он назвал компании IEK Group, TDM Electric и Курский Электроаппаратный Завод (КЭАЗ).

Импортозамещение продукции ABB возможно уже сегодня

При этом Максим Максимов обратил внимание, что и сегодня некоторые российские компании уже способны заместить продукцию, которую производила ABB. Это означает, что уход шведско-швейцарского технологического гиганта не принесет значительного урона РФ.

«По номенклатуре модульной автоматики и других ЭУИ (электроустановочных изделий) проблем не возникнет. Отечественные производители способны закрыть потребности в таких изделиях практически полностью. Возможно, для замещения некоторых позиций потребуется незначительная технологическая перенастройка, которая, в том числе, может быть решена путём аккумуляции производственных мощностей, принадлежавших ABB», — уверил он.

Максимов считает, что сложнее может выглядеть ситуация в номенклатуре программируемых логических контроллеров и некоторых других технологичных позициях продукции, поставлявшейся в Россию компанией ABB. При этом, резюмировал он, тупиковой она совершенно точно не выглядит. При реализации государственных мер по обеспечению отраслей народного хозяйства необходимыми критическими технологиями, можно ожидать, что замещение выпадающей номенклатуры произойдёт в течение года.

И очевидно, что при таком стечении обстоятельств использование бывших иностранных площадок, даже без оборудования, пойдет нашим компаниям только на пользу, поскольку создаст больше производственного пространства. Остается только дождаться решения ABB. И наблюдать, не превратятся ли обещания «уйти навсегда» в реальное и уже традиционное «он ушел, но обещал вернуться». Другой вопрос, что ждать их уже никто не будет.