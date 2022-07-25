На что влияет количество лезвий в бритве?

Количество лезвий — важный фактор, влияющий на гладкость вашей кожи и уменьшение травмоопасности бритья. Станок с 5–7 лезвиями гораздо лучше распределяет нагрузку на кожу, чем система с 2–3. Именно благодаря этому уменьшается вероятность поцарапать кожу во время процедуры бриться или получить раздражение после нее. Важно помнить о том, что лезвия должны находиться на близком расстоянии друг к другу, чтобы давление на кожу свелось к минимуму.

Это правило соблюдают многие современные компании. Благодаря уникальной технологии изогнутых лезвий бренду DORCO удается расположить их максимально близко друг к другу. Поэтому бритьё, например, с DORCO Pace 7 не оставит порезов и раздражения.

Кроме того, в бритвах бывает дополнительное лезвие — триммер. Например, такое есть в DORCO Pace 6 Plus. Лезвие-триммер нужно для подравнивания формы бороды, а также удаления волосков с таких труднодоступных зон, как подбородок и фильтрум (место под носом).

С большим количеством лезвий в станке бритье будет безопасным, чистым и менее травмоопасным.