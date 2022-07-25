Нет худа без добра: у водного биоразнообразия появился «якорный» спонсор

«Норникель» и Росрыболовство пришли к мировому соглашению, в результате которого одна из крупнейших российских горно-добывающих компаний приняла на себя обязательства о приумножении биологических водных ресурсов и значительных инвестициях в природоохранную науку на протяжении следующих 30 лет. Почему это важно и какой прецедент создает для российского бизнеса — в материале «Эксперта».

На живца

В ближайшие годы компания «Норникель» займется выпуском молоди ценных видов рыб — осетра, муксуна, чира, сига, нельмы и других — в пострадавшие от разлива топлива водоемы Красноярского региона. Об этом стало известно после заключения мирового соглашения между компанией и Росрыболовством. Ранее ведомство было намерено добиваться компенсации в судебном порядке, определив сумму ущерба в 58,65 млрд рублей, но в итоге сформировалось совместное решение о возмещении вреда натуральным путем.

Напомним, что в конце мая 2020-го в результате аварии на ТЭЦ-3, принадлежащей «дочке» «Норникеля» НТЭК, в близлежащие водоемы и грунт попало более 20 тыс. тонн дизельного топлива. Позднее за эту аварию материнская компания выплатила штраф в адрес Росприроднадзора в размере 146 млрд рублей, не став оспаривать соответствующее решение суда. Вдобавок, с момента аварии «Норникель» уже произвел рекультивацию 47,5 га земель — за 2021-й год, и планирует восстановить еще 27,4 га в 2022-м.

Но уже после выплаты штрафа в адрес Росприроднадзора с аналогичным иском к компании обратилось Росрыболовство, оценив сумму ущерба местному водному биоразнообразию еще в 58,7 млрд рублей. И несмотря на то, что многие специализированные юристы тогда говорили, что судебное разбирательство скорее всего завершится не в пользу горно-металлургической компании, ведомство и компания пришли к мировому соглашению. Некоторые специалисты отрасли полагают, что этому поспособствовали активные действия «Норникеля» по устранению последствий аварии.

«То, что данная ситуация завершилась подписанием мирового соглашения, свидетельствует о том, что и надзорные, и государственные органы, и экологи, и частные эксперты действительно считают, что последствия аварии устранены. И впоследствии данные водоемы могут быть полностью восстановлены, с точки зрения водных гидробионтов, их нахождения и тому подобное», — рассуждает в беседе с «Экспертом» управляющий партнер «Agro and Food Communications» Илья Березнюк.

Деньги, которых нет у государства

Мировое соглашение между «Норникелем» и Росрыболовством предполагает, что выпуск редких видов рыб в пострадавшие водоемы начнется в 2023 году и продлится вплоть до 2050 года — вместе с тем НТЭК уже в следующем году начнет ежегодно выпускать в Енисей молодь сибирского осетра. Важно, что у компании уже есть такой опыт: за последние пять лет «Норникель» пополнил Енисей на 1,2 млн мальков сибирского осетра, а также восполнял запасы хариуса, гольца и других пород в рамках своей программы по зарыблению водоемов в регионах присутствия компании — ежегодно на эти цели выделяются десятки миллионов рублей.

Но в данном случае важно не только то, что «Норникель» будет физически восстанавливать популяцию ценных пород рыбы в моменте: одним из элементов мирового соглашения стало обязательство компании поддержать научные исследования ФГБНУ «ВНИРО» по оценке состояния водных биоресурсов и среды их обитания. Это означает, что фактически «Норникель» станет якорным спонсором российской науки о биоразнообразии и экологии на предстоящие несколько десятилетий. Это особенно важно в условиях, когда государство вынуждено сокращать траты на такие направления — в июле этого года Минфин предложил сократить траты на госпрограммы на 1,6 трлн рублей в период с 2023 по 2025 годы, в их числе — охрана окружающей среды и развитие сельского хозяйства. Ту же проблему в недавнем интервью «Эксперту» касательно природоохранной деятельности на Байкале поднимал академик Российской академии наук, руководитель отделения Русского географического общества в республике Бурятия и научный руководитель Байкальского института природопользования СО РАН Арнольд Тулохонов.

«Подобные исследования не имеют обычно должного финансирования в силу разных причин. Поэтому такое соглашение с крупнейшей в своей отрасли коммерческой компанией даст серьезный импульс для наращивания научного потенциала и развития аквакультуры», — подтверждает важность такого решения Илья Березнюк в разговоре с «Экспертом».

Закрепить лидерство

Достигнутое между Росрыболовством и «Норникелем» соглашение играет особую роль ввиду резко возросшей потребности страны в импортозамещении, которая касается и продуктов питания — фактически от этого сейчас в наибольшей степени зависит продовольственная безопасность страны.

Как заявил ранее глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев, Россия вошла в число мировых лидеров по добыче рыбы, и планирует добиться таких же успехов в области развития аквакультуры.

«Мы продолжим работу по импортозамещение, в том числе, в сегменте кормов для аквакультуры. С 2023-го по 2027 годы в планах запустить девять новых заводов», — сказал министр в недавно вышедшем документальном фильме «Путина».

Илья Березнюк в беседе с «Экспертом» соглашается, что в текущей экономической ситуации, когда от результатов агропромышленного комплекса и, в частности, рыбодобывающей отрасли, зависит очень многое в плане поддержания продовольственной безопасности страны, мировое соглашение между «Норникелем» и Росрыболовством является критически важным и в будущем сыграет значительную роль в развитии всей рыбной отрасли. При этом оно же станет хорошим примером для другого крупного бизнеса — практически инструкцией по разрешению такого рода экологических проблем.

«По моему мнению, это хороший прецедент и фундамент для взаимодействия с другими, даже непрофильными компаниями по поводу вложений и инвестиций в исследования, если они будут давать свои плоды в области восстановления тех же гидробионтов. Это очень важно для будущего», — подытожил Березнюк.