Здоровье Здравоохранение

Оспа начала обезьянничать в Европе

25 июля 2022, 13:11

Вспышка оспы обезъян в Европе произошла на фоне объявления режима ЧС по этому заболеванию во всем мире. Однако оно намного менее опасно, чем обычная оспа.

piqsels.com

В прошедшее воскресенье 24 июля в Андалусии на юге Испании была выявлена вспышка оспы сообщила Europa Press. Центром распространения инфекции стал салон татуировок и пирсинга. 

Власти закрыли заведения в качестве превентивной меры и ведут расследование об источнике заболевания. На данный момент известно по меньшей мере о 12 случаях заражения посетителей салона. 

Накануне этого инцидента, в субботу, 23 июля Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения. Новой угрозой стала вспышка оспы обезьян, которая может привести к последствиям на международном уровне, сообщает организация. 

О решении ВОЗ ввести чрезвычайное положение заявил генеральный директор организации Тедрос Адханом Гебрейесус. Он отметил, что вспышка несет умеренный риск для всех регионов мира, но в Европе опасность заражения более высока.  

В то же время следует отметить, что оспа обезьян является гораздо менее опасным родственником вируса оспы, который в настоящее время ликвидирован. По данным ВОЗ, в городской среде заболевание может распространяться при контакте с телесными выделениями, язвами или обычными предметами обихода, такими как одежда и постельное белье. Также возможно распространение воздушно-капельным путем, как правило, при близком контакте. 

Оспа обезьян переносится в легкой форме и редко несет с собой риск осложнений. Среди начальных симптомов возможна лихорадка, головная и мышечная боль, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Впоследствии может также появиться сыпь по всему телу.