Диверсифицированный портфель: вот и все

Портфель 60/40, где 60% инвестировано в акции, а 40% в облигации – отправная точка для многих на рынке. Баланс может корректироваться в зависимости от временного горизонта инвестора, его терпимости к риску и финансовых целей. Но сама подобная комбинация – основа того, что принято считать диверсифицированным портфелем.

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Дело в том, что когда акции падают (например, из-за рецессии), облигации, напротив, дорожают – инвесторы стремятся к стабильности, да и ФРС при этом обычно снижает ставки, поддерживая экономику. Влияние последнего фактора – просто арифметика: если доходность облигаций падает, их цены растут. Это смягчает колебания и позволяет прикупить подешевевших акций, повышая долгосрочную доходность.

Портфели 60/40 были основой инвестирования на протяжении десятилетий, что неудивительно. С 1929 по 2021 год, по расчетам BlackRock, было только 3 года, когда облигации не выросли на фоне падения акций: 1931, 1941 и 1969.

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Нынешний, похоже, станет четвертым. В первом полугодии как акции, так и облигации падали в США, Европе, да и практически по всему миру. За первые 6 месяцев MSCI All-Country World Index потерял 21%. Это стало худшим началом года в истории этого индекса – более чем за 30 лет. Его ровесник, облигационный Bloomberg Global Aggregate Index, потерял 14% – такого плохого первого полугодия он тоже еще не фиксировал.

Схожие результаты показали и ценные бумаги в отдельно взятых США. В результате индекс Bloomberg US EQ:FI 60:40, отслеживающий классический американский портфель, потерял за 6 месяцев 17%.

На данный момент его потери с начала года уменьшились до 13,9%, а за полный год – до 10,21%. Но с прежними достижениями это все равно не сравнить. Достаточно сказать, что даже после этого падения доходность портфеля за 5 лет все еще соответствует 7,9% годовых.

«Предыдущие крупные просадки заставляли инвесторов мечтать о том, чтобы у них было больше инструментов с фиксированным доходом, но в этом году они хотели бы, чтобы у них вообще ничего не было», — цитировало в понедельник Bloomberg стратега Morgan Stanley Эндрю Шитса.

И все же, говорит он, портфель 60/40 «просто отдыхает, а не умер». Этот подход все равно предлагает достаточно высокую предполагаемую долгосрочную доходность в США и Европе. В течение следующего десятилетия, полагает Шитс, она будет выше, чем в большинстве случаев за последние 10 лет.

По его словам, даже сейчас, несмотря на то что акции и облигации имеют положительную корреляцию, все еще находится немало дней, когда два класса активов не двигаются вместе. В будущем же их станет больше, и облигации останутся хорошим инструментом для диверсификации, хотя, быть может, и несколько худшим, чем когда-то.

Это не выглядит невероятным. Все-таки столь синхронные движения акций и облигаций, как в этом году, ранее были очень редки и связаны с масштабными – и опять же редчайшими – сочетаниями событий. Вопрос в тайминге.

В 1931 году на фоне Великой депрессии случился валютный кризис, вынудивший Великобританию отказаться от золотого стандарта. В 1941 году США вступили во Вторую мировую войну. А вот история конца 1960-х годов похожа на сегодняшнюю.

В тот период сочетание ряда факторов – таких как ошибки ФРС, мягкая денежно-кредитная политика, щедрые фискальные стимулы и энергетические кризисы – привело к десятилетней стагфляции. Результаты портфеля 60/40 (особенно с поправками на риск и инфляцию) были в то время далеко не блестящими – и для акций, и для облигаций 1970-е были плохим временем. Так что, возможно, Morgan Stanley все-таки торопится.