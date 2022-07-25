Перспективы рубля. Новое бюджетное правило - возможный драйвер ослабления нацвалюты

Национальная валюта РФ в целом пока сохраняет тренд, начавшийся весной этого года и не сдает позиции, однако, судя по многочисленным высказываниям, власти хотели бы видеть рубль несколько слабее.

На прошлой неделе состоялось заседание Банка России, на котором Эльвира Набиуллина затрагивали и тему рубля. Она прямо заявила, что ЦБ РФ по-прежнему выступает за плавающий курс, при этом не исключила интервенции, но только в рамках бюджетного правила.

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Однако бюджетное правило в прежнем виде уже неактуально, так как покупать доллары и евро более нецелесообразно.

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Но и здесь не все так просто. Финансовый блок правительства как раз думает над тем, в каком виде это самое правило может существовать в новых реалиях. Развязка, судя по всему, уже близко.

Президент Владимир Путин поручил правительству до 25 июля представить предложения по корректировке бюджетного правила.

Так что уже совсем скоро можно будет оценить, в каком виде оно может быть сформировано и как сможет повлиять на курс.

Вопросов пока, правда, больше чем ответов. Никто из экспертов не может точно сказать, в какие валюты могут начать вкладывать. В юань, например, вложено уже очень много. Есть еще Турция, но лиру надежной валютой назвать никак нельзя, она перманентно дешевеет, да и в целом - это не самый лучший вариант. Вполне возможно, будут предложены какие-то более сложные схемы, но гадать на эту тему не имеет смысла, проще дождаться предложений Минфина.

Напомним, что укрепление рубля, начавшееся несколько месяцев назад, объясняется тем, что денежные потоки от экспорта энергоносителей в значительной степени конвертируются в нацвалюту. Кроме того, резко сократился импорт, поэтому профицит сальдо платежного баланса стал еще больше.

Раньше, в случае роста цен на нефть выше определенной отметки, Минфин как раз направлял избыточные доходы на покупку валюты в резервный фонд, тем самым сглаживая колебания курса.

Впрочем, нужно отметить и влияние нефтяного рынка на курс национальной валюты.

Сейчас цены все еще очень высокие, однако они уже значительно ниже, чем были на пике еще месяц назад.

Если нефтяные котировки продолжат снижаться под давлением разных факторов: будь то сокращение спроса или рост добычи, рубль может начать терять былую уверенность.

Нефть

А на нефтяном рынке события могут развиваться в ближайшее время очень бурно. Во-первых, в начале августа состоится встреча ОПЕК+, где мы узнаем, решит ли Саудовская Аравия наращивать добычу, как того просят США, или же страны-участницы сделки продолжат действовать в интересах стабильного рынка. К слову, Владимир Путин и лидер Саудовской Аравии провели телефонный разговор, в котором подтвердили приверженность взаимодействия в рамках ОПЕК+.

Кроме того, западные страны и их союзники рассматривают вариант сохранения поставок российской нефти, но желают ввести потолок цен. Однак РФ уже дала понять, что продавать нефть таким странам просто не будет, что, очевидно, скорее вызовет еще один скачок цен. Возможно, даже до новых максимумов.

Это, к слову, подтвердила и Эльвира Набиуллина в ходе своей пресс-конференции.

“Насколько я понимаю, Россия не будет поставлять нефть тем странам, которые введут ценовой потолок”, - сказала она.

Ранее некоторые крупные инвестбанки уже высказывали предположение - если будет введен потолок цен для нефти из РФ, есть риск, что котировки улетят и выше 200 долларов за баррель.

