Рынок акций и рубль пытаются остаться в пятнице

Российский рынок акций утром в понедельник пытается продолжить пятничный рост, но вероятность возобновления распродаж велика. Основная угроза сейчас исходит из Америки. В среду будут оглашены итоги заседания ФРС США, которые могут привести к очередному падению рисковых активов. С большой вероятностью американский регулятор не только повысит ставку на 0,75 процентных пункта, но и может дать рынку ряд негативных сигналов – например, понизив прогноз по экономике США.

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С западными фондовыми рынками Индекс Мосбиржи уже давно не коррелирует, но на падение котировок товарных фьючерсов обязательно откликнется. Мировые трейдеры уже приступили к осторожным продажам нефтяных контрактов. За азиатскую сессию нефть подешевела на 1,5% и стоит около $102 за баррель.

Из-за падающей нефти хуже рынка выглядят сильно выросшие в пятницу «Лукойл» и «Роснефть».

С утра более чем на 5% растут акции «Яндекса», которые были одними из лучших и на прошлой неделе. В бумаге по-прежнему отыгрывается снижение ключевой ставки Банка России, что поможет компании уменьшить стоимость обслуживания долга, и заявление российского президента о необходимости создать механизм по финансированию быстрорастущих российских компаний за счет средств частных инвесторов. На этих же драйверах растут и расписки «Озона».

Как на дрожжах поднимаются девелоперы, игнорируя техническую перекупленность. Коррекция по ним может быть очень сильной.

Растут котировки НЛМК и «Норникеля», которые на прошлой неделе сильно упали. Но пока этот рост вписывается в рамки технического отскока, покупать данные бумаги на среднесрочную перспективу многие аналитики не рекомендуют, ожидая более низких цен.

В целом же нисходящий тренд по российскому рынку акций остается в силе.

«Несмотря на недавний отскок, индекс МосБиржи всё ещё выглядит уязвимо. Отсутствие явных идей для роста и низкие объемы торгов препятствуют росту рынка», - отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Владимир Соловьев.

Пока Индекс Мосбиржи получает поддержку и от снижения курса рубля – по итогам первого часа торгов российская валюта подешевела к доллару примерно на 0,5%. Однако не стоит забывать, что очень часто в последние недели рубль снижается в первые часы торгов, а потом начинает укрепляться.

Сейчас российскую валюту будет поддерживать пик налогового периода: сегодня последний день для уплаты НДС, НДПИ и акцизов, а до четверга нужно уплатить налог на прибыль. Поэтому в любой момент на рынке может появиться большой объем предложения валюты, если какому-то крупному экспортеру не будет хватать рублей для исполнения своих обязательств перед государством.

Однако с большой вероятностью в последние дни месяца рубль будет дешеветь, не получив поддержки от продажи газовой выручки. Последняя же упадет из-за низкого объема поставок «голубого топлива» в Европу в первые два месяца лета, а также из-за снижения активности экспортеров. Так что до середины недели стоит искать момент для спекулятивной покупки доллара против рубля.