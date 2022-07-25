С 25 июля водителей без прав может ждать уголовная ответственность

С 25 июля в силу вступает статья 264.3 Уголовного кодекса РФ. В связи с новым законом, водителей, которые систематически управляют автомобилем без прав, будет ждать уголовная ответственность.

Действие статьи распространяется не на всех лиц, управляющих автомобилем или другим механическим транспортом без водительских прав, а только на тех, кто уже был подвергнут административному наказанию за подобные действия. В случае признания уголовного правонарушения может последовать до двух лет лишения свободы.

Также вступила в силу ч. 4 ст. 12.7 КоАП РФ, согласно которой, водителей, управляющих транспортным средством без прав, будет ждать только административная ответственность, если их действия не носят характер уголовного преступления. В этом случае автомобилистов ждет штраф в размере от 50 тыс. рублей до 100 тыс. рублей либо обязательные работы на срок от 150 до 200 часов.

Напомним, что с 10 января с. г. в России действует статья 264.2, также предусматривающая уголовное наказание для лиц без водительских прав. Но данный пункт в УК РФ касается только тех, кто повторно выезжает на встречную полосу и уже нес за это административное наказание в прошлом. Такие противоправные действия грозят штрафом в размере от 200 тыс. до 300 тыс. рублей или обязательными работами на срок до 480 часов, или лишением свободы сроком до двух лет. При повторном нарушении после судимости по той же статье штраф увеличится до 500 тыс. рублей, а срок лишения свободы до трех лет