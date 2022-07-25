Саудовская Аравия и Ирак резко увеличили поставки нефти в Европу

2022-й год станет переломным в нефтяной логистике. Российская нефть сейчас течет не на запад, как раньше, а на восток: в Китай с Индией. Аравийская же и иракская нефть кардинально не сменили направление, но с каждым днем все больше нефти из Саудовской Аравии и Ирака направляется на запад – в страны Европы, где ее с нетерпением ждут на европейских нефтеперерабатывающих заводах.
В первые три недели в июле, утверждает Bloomberg, каждый день больше миллиона баррелей сырой нефти из Персидского залива проходили по нефтепроводу «Сумед». Он проходит по территории Египта и связывает терминал Айн-Сохна на берегу Красного моря, с Сиди-Кериром, портом на Средиземном море. Доставка в Айн-Сохну и затем из Сиди-Керира в Европу производится танкерами.
Поток нефти через «Сумед», кстати, подавляющее большинство ее из Саудовской Аравии, почти удвоился по сравнению с июлем 2021 года и увеличился на 200 тыс. бар./д. по сравнению с июнем.
Иракская же нефть, приблизительно 1,2 млн бар./д., идет в Европу на танкерах через Суэцкий канал. Таким образом, европейцы сейчас получают из Персидского залива 2,2 млн баррелей нефти в день. Это почти на 90% больше, чем было в январе этого года.
Аравийская и иракская нефть заменяет в Европе нефть из России, по которой недавно было принято частичное эмбарго. Оно вступает в силу в конце 2022 года. Европейские страны должны отказаться практически от всей российской нефти в течение 6 месяцев, а нефтепродуктов – в течение 8 месяцев.
«Мы сейчас видим изменение маршрутов поставок нефти из Азии в Европу,- комментирует для Bloomberg ситуацию с поставками нефти сырьевой аналитик UBS Group AG Джованни Стауново.- Европа сокращает закупки нефти у России».
Правда, специалисты пока не берутся говорить, как долго продлится частичное перенаправление потоков аравийской и иракской нефти на запад.
Аравийская судоходная компания Bahri на прошлой неделе арендовала супертанкер для доставки нефти из Средиземного моря в Роттердам. Кстати, логистика – дело сложное. Кроме изменений направлений нефтяных потоков, европейским покупателям при покупке нефти у стран Персидского залива следует помнить, что время ее доставки по сравнению с российской нефтью возрастает. К тому же, с танкерами сейчас тоже напряженка – их не хватает, тарифы на доставку сильно выросли.
На прошлой неделе стоимость доставки нефти на супертанкерах, способных брать в трюмы до 2 млн баррелей сырой нефти, достигла максимума за почти три месяца.
Рост аппетита европейцев к нефти из Персидского залива виден на росте тонно-миль, т.е. на физическом грузообороте, получаемом путем умножения перевезенного груза в тоннах на расстояние в милях. Показатель тонно-миль аравийской и иракской нефти, поставленной в Европу, в последние недели тоже резко вырос. По словам Ларса Барстада, возглавляющего компанию Frontline Management AS, он как минимум удвоился. Российский же показатель по нефти в тонно-милях за это же время увеличился как минимум в три раза.