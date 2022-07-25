Саудовская Аравия и Ирак резко увеличили поставки нефти в Европу

2022-й год станет переломным в нефтяной логистике. Российская нефть сейчас течет не на запад, как раньше, а на восток: в Китай с Индией. Аравийская же и иракская нефть кардинально не сменили направление, но с каждым днем все больше нефти из Саудовской Аравии и Ирака направляется на запад – в страны Европы, где ее с нетерпением ждут на европейских нефтеперерабатывающих заводах.

В первые три недели в июле, утверждает Bloomberg, каждый день больше миллиона баррелей сырой нефти из Персидского залива проходили по нефтепроводу «Сумед». Он проходит по территории Египта и связывает терминал Айн-Сохна на берегу Красного моря, с Сиди-Кериром, портом на Средиземном море. Доставка в Айн-Сохну и затем из Сиди-Керира в Европу производится танкерами.