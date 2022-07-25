Проверяющие отнесутся к бизнесу предупредительно

С 25 июля года в России вступили в силу изменения в Кодекс об административных правонарушениях, предусматривающие смягчение ответственности предпринимателей за ряд правонарушений. Закон станет мягче к тем бизнесменам, кто совершил правонарушение впервые или возместил причиненный ущерб. Кроме того, предусматривается скидка в размере 50% при уплате штрафа за административные правонарушения в течение 20 дней со дня вынесения постановления по делу, сообщает ТАСС.

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Штраф за впервые совершенное административное правонарушение (за исключением предусмотренных законом случаев), будет заменяться предупреждением не только субъектам МСП, некоммерческим организациям и их работникам, но и другим нарушителям при условии отсутствия вреда третьим лицам.

Причем дело об административном правонарушении, выражающемся в несоблюдении обязательных требований, можно будет возбудить только после проведения контрольного (надзорного) мероприятия во взаимодействии с контролируемым лицом, или после проверки в рамках постоянного государственного контроля (надзора), или — постоянного рейда и оформления их результатов.

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Это — кроме случаев, когда допускается назначение предупреждения или штрафа без составления протокола, или, скажем, необходимо принятие обеспечительных мер и в некоторых других случаях.

Законом предусматривается, что дела об административных правонарушениях по статье 9.21 КоАП («Нарушение правил недискриминационного доступа, порядка подключения») могут быть возбуждены Федеральной антимонопольной службой и без проведения контрольных мероприятий в случае, если в материалах, поступивших в ведомство, содержатся достаточные данные, указывающие на наличие события административного правонарушения.

Также закон позволяет возбуждать административное дело по статье 9.1 КоАП («Нарушение требований промышленной безопасности или условий лицензий на осуществление видов деятельности в области промышленной безопасности опасных производственных объектов) без проведения контрольных мероприятий, если в Ростехнадзор не предоставлены сведения об организации производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности.

А вот и случай введения ответственности не для предпринимателей, а в их пользу. Она теперь наступает за воспрепятствование законной деятельности уполномоченных по защите прав предпринимателей в субъектах РФ, а также закрепляется возможность их участия в качестве защитника в производстве по делу об административном правонарушении в области предпринимательской деятельности.

Мягче, но строже

Поправки в целом положительны для бизнеса, полагает Василий Сосновский, партнер юридической компании «Генезис». Возможность заплатить половину штрафа будет интересна в тех случаях, когда административное правонарушение очевидно и предприниматель или компания не планируют обжаловать постановление административного органа. Замена штрафа за первое правонарушение предупреждением, а также назначение минимального штрафа в случае, если нарушитель предотвратил вредные последствия своего деяния либо устранил причиненный вред – тоже поправки, призванные смягчить административное бремя, ложащееся на бизнес.

Нововведение о том, что дела об административных правонарушениях по статье 9.21 КоАП («Нарушение правил недискриминационного доступа, порядка подключения») могут быть возбуждены Федеральной антимонопольной службой без проведения контрольных мероприятий, направлено на защиту предпринимательского сообщества от незаконных действий субъектов естественных монополий. В этой категории дел важна скорость разрешения ситуации, снижение бюрократических процедур. Поэтому такое нововведение тоже положительно скажется на деятельности субъектов малого и среднего бизнеса.

С другой стороны, продолжает Сосновский, поправки позволяют возбуждать административное дело по статье 9.1 КоАП без проведения контрольных мероприятий, если в Ростехнадзор не предоставлены сведения об организации производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности – это, напротив, повышение требований к бизнесу и административной нагрузки на него.

Предупреждения и скидки – на пользу

Это положительные изменения, нацеленные на нормализацию предпринимательского климата в стране, – уверен старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников. – Учитывая геополитическую ситуацию в мире, законодатели стараются сделать все, что в их силах, чтобы облегчить жизнь отечественным предпринимателям».

Как полагает юрист, изменения совершенно обоснованы. Если нарушитель предотвратил, смягчил вредные последствия, либо устранил их полностью – ему положено минимальное наказание. Это абсолютно правильно, поскольку будет стимулировать законным образом устранять последствия своих поступков. Наказание всегда должно учитывать масштаб причиненного ущерба и назначаться, исходя из этого.

Замена штрафа предупреждением, в случае, когда правонарушение совершено впервые, должна зависеть от масштаба этого нарушения, указывает Гусятников. Если оно не повлекло последствий, или предприниматель самостоятельно, за свой счет устранил возникшие последствия, то такая мера вполне оправдана. Как показала практика с физическими лицами, возможность в течение определенного времени заплатить штраф со скидкой в 50%, значительно повысила количество платежей. Поэтому в отношении юридических лиц решено было поступить точно также. Насколько сильно это повлияет на бизнес, сложно пока сказать, но определенная положительная динамика налицо, заключает эксперт.