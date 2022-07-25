Сюжет дня: акции IT-сектора заинтересовали трейдеров

В лидеры торгов по итогам сессии на Мосбирже в понедельник, 25 июля вышли бумаги ряда российских IT-компаний. За день выросли котировки сервиса объявлений по недвижимости ЦИАН (+10,75% до 290,6 рублей за штуку), технологической корпорации VK Group (+13,20% до 360,2 рублей за штуку), маркетплейса Ozon (+11,42% до 1361,5 рублей за штуку), и интернет-компании «Яндекс» (+9,61% до 1973 рублей за штуку).

Сектор технологий является перспективным, несмотря на сложную санкционную ситуацию. Государство поддерживает специалистов и отрасль рядом льгот и преференций. В частности, на прошлой неделе президент РФ Владимир Путин призвал создавать механизмы поддержки IT-сектора российским капиталом в условиях недоступности западных вложений.

«Драйверами для подъема могли послужить сразу две положительные новости - сегодняшнее заявление "Яндекса" о возобновлении найма сотрудников, а также поручение, которое еще на прошлой неделе сделал президент РФ Владимир Путин, о мерах поддержки высокотехнологичных компаний», - отметила обозреватель Finam Мария Бабанова.

Индекс Мосбиржи к концу торгов вырос на +1,54% до 2128,96 пунктов. Индекс РТС опустился на -0,52% до 1155,45 пунктов. Нефть марки Brent по состоянию на 19:53 мск составила 104,6 долларов за баррель (+1,36%). Российская валюта слабела – 58,67 руб. за доллар.