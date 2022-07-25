Театр классического балета откроет юбилейный 55-й сезон на сцене Театра мюзикла

Балет Касаткиной и Василёва — это зрелищные постановки, эталонная хореография и образцовое исполнительское мастерство. Идеальный способ начать знакомство с миром высокого академического искусства. Рассказываем о трех спектаклях Театра классического балета, которые нельзя пропустить!

Балет «Спартак»: редко исполняемая музыка, эротизм и настоящий римский бой

4 и 10 августа Театр классического балета Касаткиной и Василёва представит свою версию балета «Спартак» Арама Хачатуряна. Постановщики полностью переосмыслили концепцию спектакля. Их Спартак — не просто гладиатор, поднявший рабов на восстание. Прежде всего он убеждённый идеалист, мечтающий, чтобы каждый вышел победителем из битвы с рабом внутри себя.

Оригинальная хореография Касаткиной и Василёва в полной мере передаёт нравы Римской империи, погрязшей в стяжательстве, чревоугодии и разврате. В свою хореографию хореографы вплели приёмы настоящего римского боя, которому артистов обучали известные постановщики трюков в кино.

«Щелкунчик» Театра Касаткиной и Василёва: лучшее из классического балета и новая захватывающая история

6 и 13 августа зрители смогут увидеть постановку балета «Щелкунчик», которая по-настоящему увлечёт детей, удивит взрослых и подарит восторг поклонникам академического искусства всех возрастов.

В этом «Щелкунчике» главенствует история. Балетмейстеры разбавили классическую постановку множеством значимых деталей из увлекательной сказки Гофмана, а главное - фирменным юмором немецкого классика, сделав сюжет балета максимально динамичным.

Несмотря на волшебство, история максимально приближена к реальности, и зрители легко узнают себя в героях, вспоминая те или иные жизненные ситуации. Главное же, что отмечают зрители «Щелкунчика» Касаткиной и Василёва, — то, насколько спектакль пропитан любовью. И не только потому, что здесь показана далеко не одна счастливая пара. Здесь есть любовь братская и сестринская, любовь родительская, любовь наставника к своим ученикам… Главная героиня Мари окружена этой любовью, она живёт и взрослеет в её атмосфере. История с таким посылом, конечно, не может закончиться просто пробуждением Мари. Кого она встретит в гостиной после своего чудесного сна? Приходите — узнаете.

«Сотворение мира» Касаткиной и Василёва: легенда XX века

12 августа театр представит балет «Сотворение мира». Поставленный в 60 странах мира спектакль с полувековой историей до сих пор удивляет смелой авангардной хореографией, а музыка Андрея Петрова будоражит воображение как любителей академической музыки, так и поклонников джаза.

Для балетной вариации библейского сюжета хореографы черпали вдохновение одновременно во фресках Сикстинской капеллы и серии работ французского карикатуриста Жана Эффеля. Они поставили спектакль, где удивительной красоты и лиричности сцены сочетаются с комическими пантомимами, на которых зрители не могут сдержать смеха. Но вместе с тем «Сотворение мира» остаётся тонкой и точной историей взросления и перехода в мир, где вчерашних детей взамен заботы и опеки ждут настоящие испытания и многочисленные искушения.

Сегодня спектакль Касаткиной и Василёва — общепризнанная классика балетного искусства. Лучшие театры мира брали его к постановке более 60 раз. Среди балетоманов «Сотворение мира» считается обязательным к просмотру наравне со «Щелкунчиком» или «Баядеркой». У московского зрителя есть уникальная возможность увидеть этот балет таким, каким его придумали и поставили сами авторы.