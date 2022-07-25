ЦБ возвращает десятирублевую купюру

В оборот вновь возвращается купюра номиналом в десять рублей. Заместитель председателя Банка России Сергей Белов сообщил в интервью газете «Известия», что выпуск бумажной «десятки» планируется возобновить в России к концу года.

Белов объяснил, что хотя в нулевые годы такие банкноты находились в активном обращении, они быстро изнашивались – из-за этого их пришлось заменить на монеты. Металлические деньги дороже в производстве, но гораздо более долговечны.

Теперь же, поясняет зампред, технологии значительно продвинулись по сравнению с началом века. Так, банкноты стало можно лакировать – это позволяет увеличить их срок службы на 30%.

«Технология лакирования прошла обкатку, мы ей полностью доверяем и будем использовать в дальнейшей работе», - заверил Белов.

Зампред ЦБ объяснил решение перейти на бумажное производство и тем, что после подорожания металла в 2009 году чеканка десятирублевой монеты стала затратной. Увеличив срок службы банкнот этого номинала, можно будет добиться положительных результатов для экономики, считает он.

«Мы также обсуждаем вопрос о возобновлении печати пятирублевых банкнот, которые прекратили заказывать у Гознака после 1998 года. Эти купюры до сих пор находятся в обращении, но встречаются чрезвычайно редко», - добавил Белов.

Отмечается также, что полной замены металлических денег номиналом в пять и десять рублей не последует. Купюры и монеты будут вместе находиться в обращении со следующего года.