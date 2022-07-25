ЦБ зафиксировал переток средств населения со вкладов на текущие счета

Средства населения в российских банках в июне выросли на 555 млрд рублей (+1,7%), что свидетельствует о сохранении сберегательной модели поведения. В то же время отмечался значительный переток средств со вкладов (-834 млрд рублей) на текущие счета. Центробанк объяснил это истечением сроков депозитов под 20% годовых, открытых в марте.

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«Отмечался переток средств со вкладов (-834 млрд руб., или -3,5%) на текущие счета (+1389 млрд руб., или +15%), главным образом по истечении сроков трехмесячных депозитов, привлеченных в начале марта по ставкам около 20%», — говорится в докладе Банка России «О развитии банковского сектора РФ в июне 2022 года».

Регулятор отметил, что средняя максимальная ставка по рублевым вкладам за это время снизилась почти на 13%, до 7,72%, и в ряде случаев проценты оказываются немногим выше тех, что банки устанавливают по текущим счетам, поэтому для клиентов на первый план выходит фактор удобства при использовании текущих счетов.

В ЦБ также отметили небольшое ускорение прироста средств населения на счетах эскроу (+1,2% против +1% в мае), что связано с ростом ипотечных выдач.

