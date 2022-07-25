У «Газпрома» возникли новые вопросы после получения документов от Siemens

«Газпром» получил от Siemens Energy документы канадских властей по турбинам для «Северного потока», однако считает их недостаточно ясными. У компании по-прежнему остаются вопросы по поводу санкций ЕС и Великобритании, которые необходимо прояснить для возврата двигателя в Россию, говорится в ее заявлении в Telegram.

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«"Газпром" изучил указанные документы, однако вынужден констатировать, что они не снимают ранее обозначенные риски и вызывают дополнительные вопросы. Кроме того, со стороны "Газпрома" по-прежнему остаются открытые вопросы по поводу санкций ЕС и Великобритании, решение которых является важным для поставки двигателя в Россию и осуществления срочного капитального ремонта других газотурбинных двигателей для КС "Портовая"», — говорится в сообщении «Газпрома».

«Газпром» 15 июля официально обратился к Siemens Energy c просьбой предоставить документы, позволяющие вывезти газотурбинный двигатель для КС «Портовая» – критически важного объекта для газопровода «Северный поток». Компания подчеркнула, что гарантированный возврат направленного ранее на ремонт двигателя в условиях санкционных ограничений и последующий капитальный ремонт других двигателей напрямую влияют на безопасную эксплуатацию газопровода.

