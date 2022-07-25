В мире разворачивается газовая война

Европейский газовый рынок трясет уже не первый месяц, но с приближением осени паника идет по нарастающей. Пока Россия улаживает проблемы вокруг доставки турбины для «Северного потока», страны ЕС активно ищут возможность наполнить свои хранилища, параллельно убедив граждан, что зимой надо меньше топить в квартирах. И если гражданам, судя по всему альтернативы не оставят, то промышленным предприятиям для работы энергия все равно нужна.

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На этом фоне европейские политики активно ищут выход из созданного ими же положения. К ним приходит понимание того, что снизить объемы потребления газа не получится. По крайней мере так считают в ряде стран, которые потребовали преференций и не хотят выполнять требования властей ЕС по добровольному снижению объемов потребления газа на 15%. По информации Financial Times, отменить такое требование необходимо как минимум для пяти стран блока.

Экономить в большинстве стран Евросоюза уже начали, причем на всем. Во Франции усиливают меры по экономии электроэнергии — ограничат световую рекламу, а магазинам с кондиционерами запретят держать открытыми двери, заявила министр энергетических преобразований Аньес Панье-Рюнаше.

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«В ближайшие дни я приму два постановления: первое распространяет запрет на световую рекламу независимо от размера города с часа до шести часов утра, за редкими исключениями – например, вокзалы и аэропорты, <...> а второе запрещает магазинам открывать двери, пока работает кондиционер или система отопления», — передает РИА «Новости» ее слова.

Между тем, в ход идут все новые предложения о диверсификации поставок, даже самые экзотические. Так, заместитель генерального директора энергетического департамента Еврокомиссии Мэтью Болдуин заявил, что Евросоюз ищет возможность организовать дополнительные поставки газа из Нигерии. Болдуин отметил, что ЕС импортирует 14% от общего объема поставок СПГ из Нигерии, и есть потенциал более чем удвоить этот показатель. Конечно, добыча нефти и газа в Нигерии ограничивается кражами и вандализмом в отношении трубопроводов, в результате чего терминал производителя газа Nigeria LNG Ltd на острове Бонни работает на 60% мощности. Но, считает Болдуин, если поставки вырастут хотя бы до 80%, это позволит Европе чувствовать себя более уверенно. Он, правда, не раскрыл, каким образом можно обезопасить от боевиков и без того нестабильные поставки газа.

Жара и холод продолжат давить на газ

Цены на газ в Европе на прошлой неделе подросли до 1700 долл. за 1000 кубометров, отмечает аналитик по товарным рынкам компании «Открытие Инвестиции» Оксана Лукичева. Трубопровод «Северный поток – 1» запущен, но прокачка газа составляет около 40% эксплуатационной мощности, что примерно равно прокачке до остановки на профилактику. Турбина компании Siemens пока не пришла в Россию, что оставляет некоторые риски дальнейшей низкой прокачки.

Заполненность ПХГ в Европе по состоянию на 23 июля составляла 66,24%, увеличившись за неделю на 3,7%. Члены ЕС выступают против требования ЕК о сокращении на 15% потребления газа. Германия повысила целевой уровень газа в хранилищах до 95% для состояния на 1 ноября.

В США стоимость газа в Henry Hub (фьючерсы на CME) продолжала расти и составила до 8,299 долл./mmbtu ($297 за 1000 кубометров) на фоне сокращения предложения из-за аварий, сезонного роста потребления и высокого экспортного спроса. Запасы природного газа в американских ПХГ продолжали расти, но темпы роста существенно замедлились из-за растущего потребления. В годовом выражении по состоянию на 15 июля запасы в ПХГ оставались на 10,1% ниже уровня прошлого года и на 12,09% ниже уровня последних пяти лет.

Стоимость природного газа в Азии на базисе JKM слегка понизилась – до 38,09 долл./mmBTU, или 1460 долл. за 1000 кубометров, продолжает аналитик. Японские и тайваньские покупатели вновь выходят на спотовый рынок с закупками газа для предстоящей зимы. Импорт СПГ в Японию за 6 месяцев 2022 года был на 3,5% меньше, чем в аналогичный период 2021 года. Китай также сократил закупки из-за коронавирусных ограничений.

В ближайшей перспективе, полагает Лукичева, рынок природного газа останется напряженным. Цены напрямую будут зависеть от ситуации с поставками, однако их скорого облегчения не ожидается. Спрос продолжит расти в связи с наступающим самым жарким летним месяцем (август), а закачка газа в хранилища усилит давление на рынок.

Давление с двух сторон стабилизирует цену

Понедельник открыл европейский рынок газа незначительным повышением – с 1690 до 1715 долл. за 1000 кубов, говорит, в свою очередь, главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман. По его словам, это, скорее всего, продолжение технической коррекции последних дней после некоторого снижения в начале прошлой недели с рубежей 1900 долл. к 1500. Эти уровни замыкают текущий технический диапазон, причём, важен отход от его верхней границы.

Рынок несколько успокоился, указывает эксперт. Прокачка по «Северному потоку» возобновилась после профилактических работ. Газовая турбина Siemens возвращается. Цена нефти как альтернативного товара неуклонно снижается в последние дни от котировок выше 107 дол. почти до 97 дол. за баррель Brent 25 июля. Индекс доллара к основным валютам USDX стабилен несколько дней.

Но успокоение это – напряжённое, как бы противоречиво это ни звучало, констатирует Гойхман. На рынок давят противоположные сильные факторы. Его отмеченное «нисхождение» по энергоносителям после июньской паники связано не только с текущей конъюнктурой, но и с растущими опасениями надвигающейся рецессии в Европе и США. Одновременно наблюдаются высокая инфляция (8,6% в еврозоне и 9,1% в Штатах) и повышение ставок центробанков, препятствующее экономическому росту.

Причём, ЕЦБ своё слово уже сказал 21 июля, подняв ставку впервые за 11 лет и доведя её до 0,5%. И теперь инвесторы ждут главного события недели – заседания американского Федрезерва 27 июля. При столь высоком росте цен нет сомнений в сильном увеличении ставки с нынешних 1,75%. Предположение только в том, будет ли оно до 2,5% или сразу до 2,75%. Судя по фьючерсам, 77% инвесторов прогнозируют первый вариант и 23% - второй. Чем более жёсткой окажется ФРС в действиях, риторике, анонсируемых перспективах, тем выше будет давление на цены сырья, включая газ, уверен аналитик.

Кроме того, важными будут данные о ВВП США за второй квартал, выходящие 28 июля. Предполагается, что показатель вырос на 0,4% после снижения его на 1,6% в предыдущем периоде.

Интересен и день 29 июля, считает Гойхман. Будут опубликованы данные о потребительской инфляции в США и в еврозоне. Причём, в еврозоне предполагается более сложная ситуация – увеличение цен с 8,6 до 8,7%. Это может быть воспринято как нарастание инфляционных ожиданий, что повлияет и на рост стоимости газа. Его цену, кстати, поддерживают и прежние опасения физической нехватки газа на осень-зиму в Европе из-за недостаточных поставок.

Таким образом, заключает Марк Гойхман, сочетание разнонаправленных, сильных и мало предсказуемых драйверов движения газовых котировок, вероятно, сохранит их на текущей неделе в том же сложившемся диапазоне 1500- 1900дол.