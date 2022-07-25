В России впервые с февраля бизнес позитивно оценил деловой климат

Индикатор бизнес-климата Банка России впервые с февраля оказался в положительной области (0,4 пункта), увеличившись за месяц на 1,9 пункта. Текущие оценки бизнес-условий улучшились, ожидания предприятий стали более оптимистичными и находились вблизи уровней сентября — ноября 2020 года, сообщил Центробанк.

Статья по теме: Проверяющие отнесутся к бизнесу предупредительно

«Ожидания компаний в производстве на ближайшие три месяца улучшились до 7,8 пункта (+1,6 пункта). Заметно вырос оптимизм у предприятий строительства в условиях расширения мер государственной поддержки, а также в торговле на фоне разрешения параллельного импорта. Негативный характер ожиданий сохранился с февраля в транспортировке и хранении, а также в торговле автотранспортом», — говорится в комментарии Банка России по итогам мониторинга предприятий, проведенного с 1 по 18 июля.

Регулятор отметил, что наиболее уверенное улучшение текущих условий ведения бизнеса отметили предприятия по добычи полезных ископаемых. Ожидания компаний особенно заметно улучшились в оптовой торговле в условиях укрепления курса рубля и разрешения параллельного импорта. Заметно вырос оптимизм у предприятий обработки, прежде всего среди производителей потребительских и инвестиционных товаров, а также у торговых и строительных компаний.

Издержки производства в июне росли сдержанными темпами, главным образом за счет укрепление рубля. В результате более сдержанного роста затрат в большинстве отраслей, слабого спроса и действующих экспортных ограничений текущие цены на готовую продукцию и услуги также росли менее интенсивно, отметили в ЦБ.

Ценовые ожидания предприятий снижаются уже четвертый месяц подряд, и они уже вернулись к показателям конца 2020 года. Наиболее высокие сохраняются в розничной торговле — их уровень в этой отрасли почти вдвое выше, чем в целом по экономике. Регулятор объясняет это сохраняющимися ограничениями со стороны предложения импортных товаров и сложностями быстрого замещения выбывших позиций. В обрабатывающей же промышленности, выпускающей промежуточные товары, ценовые ожидания опустились до минимума конца 2019 года.

